Forbes: Путин пожинает горькие плоды

Путин посеял конфликт на Украине, а теперь пожинает горькие плоды (Forbes, США)

Внезапно сплотившийся Запад всего за несколько дней ввел санкции, которые нанесли российской экономике серьезный удар, пишет Forbes. Виноват в этом сам Путин, уверена автор статьи. По ее мнению, он придал Западу такую решимость, какую не мог ему придать ни один американский президент со времен холодной войны.

Российская экономика входит в штопор, а связи Владимира Путина с глобальной экономикой разорваны.

Мы увидели, как внезапно сплотившийся Запад решительно и всего за несколько дней ввел новые санкции в ответ на российскую спецоперацию на Украине. Прежде всего, это сделали Соединенные Штаты, Европейский Союз, Британия и Канада. Вначале Германия и пара других членов ЕС колебались, но сейчас они вместе со всеми пытаются лишить Россию доступа к системе платежей SWIFT. Министры финансов G7, по всей видимости, готовы к дальнейшим действиям, а обе партии в американском конгрессе выступают за новые финансовые санкции и даже за отказ от импорта нефти и газа из России.

США и ЕС тесно координируют свои усилия в попытке лишить ключевые отрасли российской промышленности и вооруженные силы доступа к важнейшим технологиям. Благодаря взаимодействию с Канадой и Британией эти усилия становятся более эффективными.

Разрушительные санкции введены против российского Центробанка, Министерства финансов и Фонда национального благосостояния, который обеспечивает пенсионную систему страны. Список санкций против связанных с режимом лиц и членов их семей увеличивается изо дня в день. Сейчас осуществляется заморозка активов ключевых горнодобывающих, транспортных и логистических компаний.

Рядовые россияне на себе почувствовали, с каким отвращением мир относится к ситуации на Украине.

Они больше не могут свободно пользоваться кредитными картами для осуществления покупок в интернете на иностранную валюту. На фотографиях видно, как после отключения платежными системами SWIFT, Apple и Google проездных магнитных карт москвичи толпятся у входов в метро.

Процентные ставки Центробанка мгновенно повысили с 9,5% до 20%. Компаниям будет труднее получат капиталы, а потребителям будет сложнее погашать кредиты.

Рубль падает, из-за чего будет дорожать импорт, особенно зарубежные потребительские товары и предметы роскоши.

Закрытие воздушного пространства лишит людей возможности проводить отпуска в Европе.

В понедельник Россия запретила иностранцам выводить из страны свои активы. Инвесторы это запомнят. Даже после деэскалации российским предприятиям будет очень трудно получать иностранный капитал. Агентство Reuters на этой неделе назвало исход инвестиций "паническим бегством".

За несколько дней в архитектуре европейской безопасности произошло больше изменений, чем за последние 30 лет. Германия только что объявила об увеличении военных расходов до двух с лишним процентов своего ВВП. Такого мы не видели с 1991 года. В официально нейтральных странах Швеции и Финляндии, находящихся на северной границе России, серьезно усилилось стремление населения к вступлению в НАТО.

Энергетические гиганты BP и Shell объявили о своем уходе из России. Это обойдется им в 25 и три миллиарда долларов соответственно. Возможно, грядет новый мировой порядок, и в этих условиях бывший министр финансов Ларри Саммерс (Larry Summers) призвал руководителей американских корпораций пересмотреть свои действия в меняющейся обстановке.

Непонятно, на какие жертвы готов пойти Запад, чтобы остановить российского диктатора. Но даже если Путин найдет способ навязать Украине свою волю, он своими действиями придал Западу такую энергию и решимость, какую не мог ему придать ни один американский президент со времен холодной войны.