Войти
Lenta.ru

В США протестировали взаимодействие самолетов с беспилотниками

74
0
0
Кадр: BAE Systems
Кадр: BAE Systems.

BAE Systems продемонстрировала взаимодействие самолетов и БПЛА в рамках летных испытаний

BAE Systems реализовала концепцию MUM-T (Manned-Unmanned Teaming, взаимодействие «человек-машина») в рамках испытаний, сообщает пресс-служба компании.

Пилотируемый самолет и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) выполняли задачи на испытательном полигоне Министерства обороны США. В ходе испытательных полетов БПЛА действовали автономно и совместно с экипажем самолета.

Пилот следил за действиями беспилотника. При необходимости экипаж самолета взаимодействовал с БПЛА через интерфейс HMI. В сообщении отметили, что в рамках испытаний успешно продемонстрировали концепцию MUM-T.

В феврале в публикации The Drive рассказали об американской беспилотной подлодке. Аппарат питается от литий-ионных отказоустойчивых батарей.

Ранее в том же месяце компания Sikorsky сообщила о первом полете беспилотной версии вертолета Black Hawk.

В декабре 2021 года компания General Atomics Aeronautical Systems представила новый беспилотник. Ударный БПЛА Mojave может садиться на неподготовленные площадки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
UH-60
Компании
BAE Systems
General Atomics
Sikorsky Aircraft
Проекты
БПЛА
Похожие новости
10.03.2020
Проклятие команчи
22.04.2019
Французские БПЛА нанесли удар по прозападным силам в Триполи
26.11.2018
Репортаж с выставки Bahrain International Airshow 2018 в Бахрейне
18.02.2014
Саудовская Аравия готовится к большой войне
14.02.2012
Пентагон запросил 179 миллиардов долларов на модернизацию
14.07.2010
Наш винтокрыл пятого поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.03 01:03
  • 18758
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.03 22:47
  • 1
В Минобороны рассказали о героизме российских танкистов в ходе спецоперации
  • 03.03 20:55
  • 3
Болгары: без России нас бы на карте не было (Dnes. Dir)
  • 03.03 19:30
  • 11
Британские наемники решили подзаработать на Украине
  • 03.03 16:51
  • 2
Встречный огонь
  • 03.03 16:48
  • 3
Украина выпросила у Европы советские истребители
  • 03.03 14:40
  • 21
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
  • 03.03 04:33
  • 1
Перекрытие выхода к Азовскому морю и переговоры 2 марта. Шестой день операции на Украине
  • 02.03 16:36
  • 2
Урок на завтра
  • 02.03 13:01
  • 49
Война на Украине: первый день
  • 02.03 11:38
  • 1
В России применили беспилотники для мониторинга рек
  • 02.03 09:45
  • 1
Время жертвовать Европой
  • 02.03 08:23
  • 17
В России создадут аналог Github для отечественного открытого ПО
  • 02.03 07:28
  • 1
Старые КрАЗы, "шишиги" и ЗиЛы составили основу автопарка ВСУ
  • 02.03 06:57
  • 1
Части ВВО готовятся к стратегическому командно-штабному учению СКШУ «Восток-2022»