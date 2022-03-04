В США протестировали взаимодействие самолетов с беспилотниками

BAE Systems продемонстрировала взаимодействие самолетов и БПЛА в рамках летных испытаний

BAE Systems реализовала концепцию MUM-T (Manned-Unmanned Teaming, взаимодействие «человек-машина») в рамках испытаний, сообщает пресс-служба компании.

Пилотируемый самолет и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) выполняли задачи на испытательном полигоне Министерства обороны США. В ходе испытательных полетов БПЛА действовали автономно и совместно с экипажем самолета.

Пилот следил за действиями беспилотника. При необходимости экипаж самолета взаимодействовал с БПЛА через интерфейс HMI. В сообщении отметили, что в рамках испытаний успешно продемонстрировали концепцию MUM-T.

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