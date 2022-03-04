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Рогозин сократил себе зарплату из-за санкций

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

Гендиректор «Роскосмоса» Рогозин из-за санкций сократил себе зарплату на 30 процентов

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин из-за санкций сократил себе зарплату на 30 процентов. Об этом в четверг, 3 марта, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

«В условиях санкций генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин дал поручение на 30 процентов сократить свою зарплату», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что изменения в зарплате также затронули топ-менеджеров корпорации и предприятий ракетно-космической отрасли.

Ранее Рогозин оценил планы США создать замену техническому вкладу России в функционирование Международной космической станции (МКС). По его словам, на это уйдут годы.

24 февраля президент США Джо Байден пообещал ввести санкции против российской космической программы. По его словам, США перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию. «Это нанесет удар по их способности продолжать модернизировать ВС. Это нанесет вред их аэрокосмической промышленности, в том числе космической программе», — сказал политик.

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Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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