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Интерфакс-АВН

Американские сенаторы предлагают ввести санкции против всех госпредприятий России

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Американский сенатор от Флориды Марко Рубио
Американский сенатор от Флориды Марко Рубио.
Источник изображения: © AP Photo / Richard Drew

Вашингтон. 3 марта. ИНТЕРФАКС - Сенаторы США Марко Рубио и Чак Грассли представили законопроект, который наложит широкие санкции на все государственные предприятия России, сообщает пресс-служба Рубио.

"Законопроект HEROIAM SLAVA, названный в честь культового украинского призыва и символа национального сопротивления, лишит компании, контролируемые или принадлежащие Москве, такие как "Роснефть", "Газпром", "Росатом", "Аэрофлот" и RT, доступа к критически важному американскому капиталу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ни одно российское госпредприятие не должно иметь доступа к американскому капиталу, пока продолжается операция на Украине.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Росатом
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