Американские сенаторы предлагают ввести санкции против всех госпредприятий России

Вашингтон. 3 марта. ИНТЕРФАКС - Сенаторы США Марко Рубио и Чак Грассли представили законопроект, который наложит широкие санкции на все государственные предприятия России, сообщает пресс-служба Рубио.

"Законопроект HEROIAM SLAVA, названный в честь культового украинского призыва и символа национального сопротивления, лишит компании, контролируемые или принадлежащие Москве, такие как "Роснефть", "Газпром", "Росатом", "Аэрофлот" и RT, доступа к критически важному американскому капиталу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ни одно российское госпредприятие не должно иметь доступа к американскому капиталу, пока продолжается операция на Украине.