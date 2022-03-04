Войти
Lenta.ru

Украина получила «сотни» ЗРК Stinger от США

64
0
0
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters.

NBC сообщил, что США за неделю поставили Украине сотни ЗРК Stinger в рамках пакета помощи

США в рамках пакета военной помощи за эту неделю поставили Украине сотни зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Stinger. Более 200 из них — только в понедельник. Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на двух проинформированных представителей конгресса, пишет РИА Новости.

Отмечается, что поставки были осуществлены в рамках пакета летальной и нелетальной помощи Украине на сумму 350 миллионов долларов, который Белый дом анонсировал на прошлой неделе. Пакет помощи включает, в том числе, противотанковые ракеты Javelin, которые украинское правительство запрашивало у США для «отражения наступления российских военных».

Пентагон и Совет национальной безопасности Белого дома пока не прокомментировали данные сообщения.

Ранее Bild со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщил, что Германия поставила Украине 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов Panzerfaust. Вооруежение уже прибыло в страну.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Stinger
Похожие новости
03.03.2022
Запад намерен наращивать поставки оружия Украине
24.02.2022
Чем вооружается Украина
31.01.2022
Реактивная позиция: какое оружие смогут получить от РФ республики Донбасса
26.04.2021
США из-за угрозы России развернули в Германии новые системы ПВО
14.02.2019
Броневики для друзей: Пентагон отправит в Европу "Страйкеры"
06.09.2017
Весна не для всех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.03 01:03
  • 18758
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.03 22:47
  • 1
В Минобороны рассказали о героизме российских танкистов в ходе спецоперации
  • 03.03 20:55
  • 3
Болгары: без России нас бы на карте не было (Dnes. Dir)
  • 03.03 19:30
  • 11
Британские наемники решили подзаработать на Украине
  • 03.03 16:51
  • 2
Встречный огонь
  • 03.03 16:48
  • 3
Украина выпросила у Европы советские истребители
  • 03.03 14:40
  • 21
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
  • 03.03 04:33
  • 1
Перекрытие выхода к Азовскому морю и переговоры 2 марта. Шестой день операции на Украине
  • 02.03 16:36
  • 2
Урок на завтра
  • 02.03 13:01
  • 49
Война на Украине: первый день
  • 02.03 11:38
  • 1
В России применили беспилотники для мониторинга рек
  • 02.03 09:45
  • 1
Время жертвовать Европой
  • 02.03 08:23
  • 17
В России создадут аналог Github для отечественного открытого ПО
  • 02.03 07:28
  • 1
Старые КрАЗы, "шишиги" и ЗиЛы составили основу автопарка ВСУ
  • 02.03 06:57
  • 1
Части ВВО готовятся к стратегическому командно-штабному учению СКШУ «Восток-2022»