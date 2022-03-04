Украина получила «сотни» ЗРК Stinger от США

NBC сообщил, что США за неделю поставили Украине сотни ЗРК Stinger в рамках пакета помощи

США в рамках пакета военной помощи за эту неделю поставили Украине сотни зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Stinger. Более 200 из них — только в понедельник. Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на двух проинформированных представителей конгресса, пишет РИА Новости.

Отмечается, что поставки были осуществлены в рамках пакета летальной и нелетальной помощи Украине на сумму 350 миллионов долларов, который Белый дом анонсировал на прошлой неделе. Пакет помощи включает, в том числе, противотанковые ракеты Javelin, которые украинское правительство запрашивало у США для «отражения наступления российских военных».

Пентагон и Совет национальной безопасности Белого дома пока не прокомментировали данные сообщения.

Ранее Bild со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщил, что Германия поставила Украине 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов Panzerfaust. Вооруежение уже прибыло в страну.