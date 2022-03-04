«Роскосмос» изобрел новый двигатель для Марса

РКК «Энергия» изобрела инновационный электроракетный двигатель

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» изобрела инновационный электроракетный двигатель, сообщает «Роскосмос».

Отмечается, что конструкция нового двигателя запатентована.

Утверждается, что специалистам РКК удалось убрать один из недостатков геликонного двигателя — массу магнитной системы, которая составляет основную часть массы самого двигателя. Данный недостаток устранен «за счет выполнения рабочим телом (катушки с намотанной на них проволокой из ферромагнитных материалов), также и функций магнитной системы».

«Возможно, двигатели этого типа будут служить основой транспортной системы на трассах между орбитами Земли, Луны и Марса», — сказал руководитель Центра «Двигатели, двигательные и энергетические установки» РКК Александр Смоленцев.

В сентябре 2018 года ТАСС сообщил, что ученые Самарского национального исследовательского университета имени Сергея Королева разработали двигатель для наноспутников, работающий на 40-процентном водном растворе этилового спирта.

В июне 2018 года РКК «Энергия» сообщила о планах проведения наземных испытаний электроракетного двигателя, использующего реактивный йод вместо ксенона в качестве рабочего тела.