СМИ: аэрокосмический центр ФРГ остановит двусторонние проекты с Россией

Решения об участии DLR в международных проектах будут приниматься отдельно, пишут Funke

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Германский центр авиации и космонавтики (DLR) собирается остановить двусторонние проекты с Россией из-за военной операции на Украине. Об этом сообщили в среду вечером газеты редакционной группы Funke со ссылкой на собственную информацию.

По данным СМИ, германская сторона "останавливает все текущие и запланированные проекты с Россией", "новых проектов или инициатив тоже не будет", отмечается в сообщении.

Отдельные решения будут приниматься по поводу международных проектов, где участвуют и германская, и российская стороны наряду с другими партнерами, пишет редакционная группа. "Мы сильно обеспокоены развитием событий на Украине и осуждаем воинственные действия России", - цитирует Funke представителя DLR.

Других подробностей в публикации не приводится.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.