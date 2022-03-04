Отступить отправили: что оставили ВСУ на территории народных республик

Бойцы ЛНР захватывают украинские позиции

Основное направление наступления народной милиции Луганской республики сейчас развивается в обход городов Северодонецк и Лисичанск. После форсирования реки Северский Донец народная милиция ЛНР освободила город Счастье и пошла дальше на север, на Новоайдар и Старобельск. Оттуда войска повернули на запад в сторону бывшей границы области. Этот маневр создает угрозу окружения для всей украинской группировки в Северодонецке. О том, что оставили после себя украинские десантники, о потерях танков ВСУ на направлении главного удара и том, как восстанавливается жизнь на освобожденных территориях, — в репортаже «Известий».

Брошенная рота

По всей дороге от Станицы Луганской к Новоайдару остались следы отступления украинских войск в виде брошенной автомобильной и бронированной техники. На обочине встречаются и характерные транспортные контейнеры от противотанковых ракетных комплексов NLAW, поставленных из Великобритании в качестве военной помощи. Без боя сдаваться здесь не собирались.

Первый украинский танк Т-64, припаркованный на обочине, встречает нас у поселка Степовое. Чуть дальше, за селом Среднетеплое, на одном километре дороги брошены сразу четыре «шестьдесят четверки». Одна из них на ходу потеряла гусеницу и слетела в кювет, намертво увязнув в грунте, раскисшем от зарядивших холодных дождей.

На остальных трех не видно признаков боевых повреждений. Техника выглядит исправной. На всех уже из баллончика белой краской нанесены опознавательные знаки Z — символ того, что их планируют эвакуировать и поставить на службу народной милиции. Характерный пиксельный камуфляж, забытый бушлат с желто-синими шевронами и сухпайки с надписями по-украински не дают ошибиться с идентификацией.

Бронеавтомобиль БРДМ-2 армии Украины Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

На увязшем танке ковыряются бойцы ЛНР. Вытащить его и поставить вновь на гусеницы будет непросто, но и бросать ценный трофей никто и не думает. На блокпосте в Счастье уже дежурит еще один трофейный Т-64. Из-за отсутствия мостов через Северский Донец переправа на этот берег тяжелой боевой техники очень затруднена, и луганчане обрадованы таким пополнением своего арсенала.

Всего только на этой дороге уже захвачено или еще ожидает эвакуации семь танков Т-64 ВСУ. Это без малого танковая рота, не сумевшая вступить в бой и оказать достойного сопротивления. Ни одной единицы уничтоженной техники ЛНР на маршруте не видно.

Одними танками дело не ограничивается. На обочинах на несколько километров пути попалась пара грузовиков и бронетранспортер с эмблемами украинских десантно-штурмовых войск — аналога российских ВДВ. На перекрестке дорог в Петропавловке стоит неповрежденный БРДМ-2 со спущенными шинами, явно недавно отремонтированный и окрашенный в свежий пиксельный камуфляж ВСУ. Брошенный рядом военный уазик уже отогнали.

— Украинские солдаты просто пересели на гражданские машины и уехали, — рассказывает пожилой местный житель, представившийся Николаем Ивановичем. — Их тут с десяток штук стояло. Я заглянул в брошенный уазик, а там оружие: гранатометы, «калашниковы», пистолеты. Я потихоньку вытащил всё и сохранил у себя, передал нашим, когда те вошли в село.

База десанта

В бывшем пионерлагере у села Передельское — опорный пункт украинских десантников, размещенный здесь с 2014 года. Судя по информационному стенду в казарме, здесь базировалась 6-я рота 2-го десантно-штурмового батальона 79-й бригады. Именно это соединение отвечало за оборону всего направления в районе Станицы Луганской и Счастья.

База украинских десантников была брошена после артиллерийского налета. На территории много посеченных осколками деревьев. Взлетел на воздух склад ракетно-артиллерийского вооружения. На месте его здания осталась одна глубокая воронка. Сопровождающие военные просят внимательнее смотреть под ноги: по округе разлетелись боеприпасы, противопехотные и противотанковые мины, которые здесь хранились. Некоторые из них обгорели и особенно непредсказуемы. В грязи видны разбросанные цилиндры опаснейших «лягушек» — противопехотных выпрыгивающих мин ОЗМ-72 кругового поражения.

Брошенные позиции Вооруженных сил Украины Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

При артналете один из снарядов попал прямо в капот полковой землеройной машины ПЗМ-2 украинцев. Не помогло даже ее размещение в капонире. Развороченный двигатель до сих пор дымится. Брошены в ангаре неисправный бронетранспортер и несколько автомобилей, но основная часть техники роты отсутствует.

По территории бегает целая стая оставленных на базе беспородных собак — взрослых и щенков. Они неагрессивны и ластятся к новым хозяевам и гостям.

В казармах на стене рядом с плакатами с инструкциями по разборке автомата и монтажом — детские рисунки, по всей видимости, присланные бойцам из дома. Тут же плакаты с характеристиками вооружений потенциального противника — российских беспилотников «Орлан-10» и «Форпост». Рядом почему-то аналогичная табличка с данными на американский стратегический дрон-разведчик Global Hawk.

Новая присяга

Народная милиция ЛНР ко 2 марта освободила уже больше 40 населенных пунктов. Поэтому в среду в Луганске провели церемонию присяги руководства освобожденных населенных пунктов. Среди них — некоторые прежние лица. Киевские власти уже готовят против них репрессии. Так, в отношении главы Станицы Луганской, перешедшего на сторону ЛНР, возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Большинство освобожденных сел в Станично-Луганском и Счастьинском районах не выглядят сильно пострадавшими. В них не дислоцировались войска и не велись бои. Сильнее всего пострадал городок Счастье. Украинские войска укрепились прямо в кварталах многоэтажек, обращенных в сторону линии разграничения. Мост через Северский Донец здесь был взорван ими при отступлении.

— Люди подошли, говорят: «Пожалуйста, уберите технику, здесь же дома жилые». А они отвечают, я даже не могу такое слово произнести: «Нам по…», — рассказывает жительница поврежденного дома Наталья Захаровна. — Обычно они заводили во дворы такие на колесах, бэтээры. А в 2014 году и танки загоняли. Он как бахнет — и стекла летят.

Город Счастье Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По словам местных жителей, у них пока нет отопления, воды и газа. Коммуникации повреждены при боях. В некоторые дома пока вернулось только электричество. По городу видны работающие бригады электромонтеров.

На окраине освобожденной на несколько дней раньше Станицы Луганской почти в нормальном режиме работает супермаркет. Но в нем ощущается нехватка скоропортящихся продуктов: фруктов, рыбы. По пешеходному переходу из Луганска начался подвоз товаров, но проехать через него могут только небольшие грузовики класса «Газели».

Цены пока указаны по-прежнему в гривнах. На переходный период на освобожденных территориях разрешено ее параллельное обращение. На кассе висит объявление, что пересчет идет по курсу Центробанка РФ 1:2,78. Местные жители в основном расплачиваются еще украинской валютой. Сдачу с российских рублей на кассе тоже дают пока ею, тщательно вычислив необходимую сумму на калькуляторе.

Для обеспечения продуктами и предметами первой необходимости более отдаленных населенных пунктов в Станице Луганской формируют гуманитарную автоколонну. Руководство республики также распорядилось создать три дополнительных погранперехода с Россией на освобожденных территориях ЛНР. Это должно в перспективе упростить логистику и наладить нормальное снабжение всем необходимым.

Антон Лавров