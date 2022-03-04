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Известия.ru

Минобороны объяснило значение букв на российской технике на Украине

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Министерство обороны России объяснило значение букв, нанесенных на российскую военную технику, которая выполняет специальную операцию по защите мирного населения Донбасса.

Ведомство 2 марта опубликовало фотографии в Instagram и указало, что обозначают символы на российской технике спецоперации на Украине.

Так, в символе «Z» зашифрована фраза «За победу», буква «V» означает выражение «Сила V (в) правде». Еще одна «V» значит «Задача будет выполнена».

Ранее в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Россия эвакуировала из Донбасса свыше 140 тысяч человек, из которых более 39 тыс. детей.

В этот же день МО РФ объявило о создании штаба по гуманитарному реагированию на ситуацию на Украине. Основным направлением деятельности станет помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольных районах Украины. По данным Минобороны, для Украины подготовлено более 10,5 тонны гуманитарных грузов.


В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со сторон украинских военных, Донецкая и Луганская республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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