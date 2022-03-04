Под сурдинку шведы полетали за российскими «Су»

Военные Швеции утверждают, что зафиксировали кратковременное нарушение воздушного пространства страны над Балтийским морем четырьмя военными самолетами РФ.

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление ВС Швеции.

«В свете нынешней ситуации мы (Швеция - ИФ) мы рассматриваем это событие очень серьезно», - отмечается в заявлении.

Сообщается, что инцидент произошел к востоку от острова Готланд. Шведские военные обнаружили два фронтовых бомбардировщика Су-24 и два истребителя Су-27. На их сопровождение были отправлены шведские истребители Saab JAS 39 Gripen.

На фоне событий на Украине премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон накануне объявила, что правительство ускорит перевооружение шведских военных.

СМИ добавляют, что, хотя Швеция не является членом НАТО, она тесна взаимодействует с альянсом.