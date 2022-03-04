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Российская газета

Минобороны РФ отправит гуманитарные конвои для населения Украины

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Источник изображения: РИА Новости

Министерство обороны РФ сформировало колонны с гуманитарными грузами для оказания помощи населению Украины. В состав помощи входят продукты питания, строительные материалы и предметы первой необходимости. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, подготовлено уже более 10,5 тысячи тонн гуманитарных грузов, и работа в этом направлении ведется очень интенсивно.

Мизинцев отметил, что колонна с гуманитарной помощью из Крыма уже прибыла в населенные пункты, расположенные на юге Украины. Кроме того, завершается формирование гумколонн из Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

"Никто из украинских жителей, которые находятся на территории, контролируемой Вооруженными Силами РФ а так же войсками Донецкой и Луганской Народных Республик, не останется без питания, без воды, без средств первой необходимости", - подчеркнул Мизинцев.

Он отметил, что сейчас создается дополнительный резерв гуманитарной помощи.


Александр Степанов

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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