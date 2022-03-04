Войти
ТАСС

Минобороны России открыло горячую линию по ситуации на Украине

72
0
0
Здание Министерства обороны России
Здание Министерства обороны России.
Источник изображения: © Стоян Васев/ТАСС

+7 (495) 498-43-54 и +7 (495) 498-41-01 - для международных контактов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Минобороны России открыло многоканальные телефоны горячей линии, которые круглосуточно обеспечивают устойчивую связь со всеми структурами, включая международные организации, такие как ООН и ОБСЕ.

Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

"В Минобороны России открыты многоканальные телефоны горячей линии связи (вы их видите на экране: +7 (495) 498-43-54; +7 (495) 498-41-01 - для международных контактов), в том числе которые круглосуточно обеспечивают устойчивую связь со всеми структурами, включая посольства иностранных государств и всех без исключения иностранных абонентов, в том числе международные организации, включая структуры ООН и ОБСЕ", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Проекты
ОБСЕ
Похожие новости
25.11.2021
Ход копьем: использует ли Киев на востоке страны импортное оружие
19.10.2020
Российские ракетные корабли поразили воздушные и морские цели в акватории Каспия
12.11.2018
Фактор внезапности в гибридной войне и национальная безопасность России
27.09.2017
Россия репетировала нападение или оборону? (Yle, Финляндия)
27.08.2014
О развитии военно-технического сотрудничества между Россией и Арменией
18.04.2014
МИД Украины выступил с заявлением в связи с решением России приостановить передачу военной техники из Крыма
09.04.2008
Безо всяких НАТО оснований. Борьба с Североатлантическим альянсом отвлекает внимание россиян от реальных угроз безопасности страны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.03 01:03
  • 18758
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.03 22:47
  • 1
В Минобороны рассказали о героизме российских танкистов в ходе спецоперации
  • 03.03 20:55
  • 3
Болгары: без России нас бы на карте не было (Dnes. Dir)
  • 03.03 19:30
  • 11
Британские наемники решили подзаработать на Украине
  • 03.03 16:51
  • 2
Встречный огонь
  • 03.03 16:48
  • 3
Украина выпросила у Европы советские истребители
  • 03.03 14:40
  • 21
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
  • 03.03 04:33
  • 1
Перекрытие выхода к Азовскому морю и переговоры 2 марта. Шестой день операции на Украине
  • 02.03 16:36
  • 2
Урок на завтра
  • 02.03 13:01
  • 49
Война на Украине: первый день
  • 02.03 11:38
  • 1
В России применили беспилотники для мониторинга рек
  • 02.03 09:45
  • 1
Время жертвовать Европой
  • 02.03 08:23
  • 17
В России создадут аналог Github для отечественного открытого ПО
  • 02.03 07:28
  • 1
Старые КрАЗы, "шишиги" и ЗиЛы составили основу автопарка ВСУ
  • 02.03 06:57
  • 1
Части ВВО готовятся к стратегическому командно-штабному учению СКШУ «Восток-2022»