ЦИАМ успешно завершил разработку технического проекта перспективного 150-сильного авиадвигателя

Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») успешно завершил этап разработки технического проекта авиационного роторно-поршневого двигателя РПД-150Т в классе мощности 150 л.с.

Двигатель разрабатывается ЦИАМ в рамках ОКР по заказу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. РПД-150Т предназначен для замены двигателей иностранного производства на пилотируемых и беспилотных летательных аппаратах.

В декабре 2021 года межведомственная комиссия, состоящая из специалистов Минпромторга России, профильных институтов и предприятий отрасли, рассмотрела результаты этапа ОКР. Эксперты отметили, что материалы дают полное представление о конструкции авиадвигателя и принципиальных технологических решениях для его изготовления в промышленных условиях. Также материалы соответствуют нормативно-техническим документам по формированию эксплуатационно-технического облика и организации технического обслуживания и ремонта.

Основной задачей следующего этапа будет разработка рабочей конструкторской документации для изготовления опытных образцов двигателя. ОКР планируется завершить в 2024 году.