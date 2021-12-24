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ЦИАМ

ЦИАМ успешно завершил разработку технического проекта перспективного 150-сильного авиадвигателя

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Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») успешно завершил этап разработки технического проекта авиационного роторно-поршневого двигателя РПД-150Т в классе мощности 150 л.с.

Двигатель разрабатывается ЦИАМ в рамках ОКР по заказу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. РПД-150Т предназначен для замены двигателей иностранного производства на пилотируемых и беспилотных летательных аппаратах.

В декабре 2021 года межведомственная комиссия, состоящая из специалистов Минпромторга России, профильных институтов и предприятий отрасли, рассмотрела результаты этапа ОКР. Эксперты отметили, что материалы дают полное представление о конструкции авиадвигателя и принципиальных технологических решениях для его изготовления в промышленных условиях. Также материалы соответствуют нормативно-техническим документам по формированию эксплуатационно-технического облика и организации технического обслуживания и ремонта.

Основной задачей следующего этапа будет разработка рабочей конструкторской документации для изготовления опытных образцов двигателя. ОКР планируется завершить в 2024 году.

Права на данный материал принадлежат ЦИАМ
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ЦИАМ им. Баранова
Проекты
БПЛА
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