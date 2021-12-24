Нидерландские студенты разрабатывают автономный ровер для исследования Антарктиды

Антарктический ровер
Группа из 17 студентов-энтузиастов Технологического университета Эйндховена (Нидерланды) готовится отправить на Южный полюс разработанный ими автономный ровер на солнечных батареях.
Основная задача ровера – проведение метеоисследований в Антарктиде. В настоящее время этим занимаются исследовательские станции с привлечением специальной техники, работающей на топливе, которое приходится туда доставлять за тысячи километров. Проект условно разделен командой на три части: создание надежной силовой установки на батареях, включая солнечные; создание ходовой части, способной обеспечить передвижение ровера в суровых условиях Антарктиды; разработка системы навигации с возможностью передачи данных через спутник. В настоящее время команда в поиске оптимального варианта корпуса. Наиболее вероятен вариант Т-образного колесного транспортного средства, оснащенного навигационными датчиками и солнечными батареями. Не исключено, что на ровере будут установлены радар для обнаружения ледяных трещин и набор датчиков для сбора информации об изменениях климата Антарктиды. Чтобы проверить правильность своих расчетов, двум участникам команды предстоит двухнедельная экспедиция на Южный полюс на борту полярного исследовательского судна Commandant Charcot.
Антарктический ровер