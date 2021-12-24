Нидерландские студенты разрабатывают автономный ровер для исследования Антарктиды

Антарктический ровер

Группа из 17 студентов-энтузиастов Технологического университета Эйндховена (Нидерланды) готовится отправить на Южный полюс разработанный ими автономный ровер на солнечных батареях.

Основная задача ровера – проведение метеоисследований в Антарктиде. В настоящее время этим занимаются исследовательские станции с привлечением специальной техники, работающей на топливе, которое приходится туда доставлять за тысячи километров. Проект условно разделен командой на три части: создание надежной силовой установки на батареях, включая солнечные; создание ходовой части, способной обеспечить передвижение ровера в суровых условиях Антарктиды; разработка системы навигации с возможностью передачи данных через спутник. В настоящее время команда в поиске оптимального варианта корпуса. Наиболее вероятен вариант Т-образного колесного транспортного средства, оснащенного навигационными датчиками и солнечными батареями. Не исключено, что на ровере будут установлены радар для обнаружения ледяных трещин и набор датчиков для сбора информации об изменениях климата Антарктиды. Чтобы проверить правильность своих расчетов, двум участникам команды предстоит двухнедельная экспедиция на Южный полюс на борту полярного исследовательского судна Commandant Charcot.