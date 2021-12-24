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До конца 2022 года будет создана дешевая и компактная система квантовой связи

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QRate
QRate.
Источник изображения: НИТУ «МИСиС»

Специалисты российской технологической компании QRate и ученые НИТУ "МИСиС" разработают к концу 2022 года компактную и дешевую систему квантовой связи, которую можно будет использовать в работе любого настольного компьютера для передачи защищенных данных. Об этом в среду 15 декабря 2021 года сообщил директор Центра компетенций НТИ "Квантовые коммуникации" НИТУ "МИСиС" Юрий Курочкин.


Специалисты российской технологической компании QRate и ученые НИТУ «МИСиС».
Источник: НИТУ «МИСиС»

"Квантовые системы связи относятся к категории дорогого оборудования, однако у нас уже есть дорожная карта по снижению стоимости подключения и создания многоточечных подключений, - отметил Курочкин. - В частности, к концу 2022 года мы планируем завершить разработку мини-системы квантового распределения ключей, которой смогут воспользоваться любые компании и домашние пользователи".

По его словам, эта система представляет собой карту расширения для обычных персональных компьютеров, которая позволяет подключиться к квантовой сети и обмениваться информацией сразу со ста абонентами этой сети. Это выгодно отличает данную систему от большинства существующих решений, обычно представляющих собой подключение типа "точка - точка".

Стоимость одного подключения в такой сети будет составляет примерно $10 тыс., что на порядки меньше, чем затраты на закупку оборудования для уже существующих систем квантовой связи. Как считает Курочкин, это сделает квантово-защищенную связь доступной не только для банков и больших корпораций, но и для бизнеса среднего уровня, а в перспективе и для рядовых потребителей.

При этом ученый отметил, что разрабатываемая в России миниатюрная версия системы квантового распределения ключей почти не будет уступать в дальности работы и скорости обмена информацией уже существующим отечественным и зарубежным решениями. По его оценкам, она сможет поддерживать связь с узлами, удаленными примерно на сто километров.

"В начале текущего века оптоволоконный интернет был запредельно дорог для большинства потребителей, однако буквально через несколько лет его начали бесплатно прокладывать в квартиры без увеличения тарифов, - подытожил Юрий Курочкин. - Точно также пройдут два-три цикла удешевления, после которых квантовые коммуникации станут доступными рядовым гражданам для получения банковских и государственных услуг".

Опытная квантовая сеть с открытым доступом введена в тестовую эксплуатацию в Москве в сентябре 2021 года. Она соединяет университеты НИТУ "МИСиС" и МТУСИ и доступна для внешних подключений. С ее запуском в России появилась современная площадка для реализации технологичных инфраструктурных решений в сфере защиты данных с применением квантовой криптографии. Проект реализован членами консорциума Центра компетенций НТИ "Квантовые коммуникации" НИТУ "МИСиС": ООО "КуРэйт", ООО "Код Безопасности" и МТУСИ.

Сеть настроена таким образом, что допускается ее использование заинтересованными организациями в первую очередь для разработки современных софтверных приложений в сфере информационной безопасности, основанной на применении квантовых ключей. Результаты будут использоваться в инфраструктурных квантовых сетях, чтобы эксплуатировать их с максимальной пользой и эффективностью.


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Страны
Россия
Проекты
ИТ
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