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Интерфакс-АВН

Герасимов обсудил глобальную, региональную безопасность с начальником штаба обороны Британии

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Флаги России и Великобритании
Флаги России и Великобритании.
Источник изображения: eer.ru

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Глобальная и региональная безопасность обсуждалась в четверг в ходе переговоров по телефону начальника Генштаба России Валерия Герасимова с начальником Штаба обороны Великобритании Энтони Рэдейкином, сообщили в Минобороны РФ

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной безопасности", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Детали переговоров Минобороны РФ не сообщило.

В среду Минобороны РФ сообщило о переговорах по телефону начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли. "Военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности", - говорилось в сообщении по итогам переговоров Герасимова и Милли.

Телефонные переговоры Герасимова прошли на фоне предложения Москвы к США и НАТО выработать прочные договоренности, исключающие продвижение Североатлантического альянса на восток и размещение нового оружия в непосредственной близости от территории РФ.

Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы.

9 декабря Герасимов заявил, что Россия не планирует вторжения на территорию Украины.

"Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки - это рутинная практика для вооружённых сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления", - заявил Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

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