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WarSpot

Филиппины вооружаются «почти настоящими» танками

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Источник изображения: warspot.ru

Филиппинская армия вооружится «почти настоящими» танками. Вчера, 22 декабря, портал inquirer.net сообщил о том, что уже до конца месяца в страну прибудет 20 единиц бронетехники из Израиля.

«Впервые за послевоенную эпоху вооружённые силы Филиппин получат настоящие современные танки. 20 единиц должны прибыть уже до конца месяца», — рассказал полковник Антон Абрина, начальник штаба бронетанкового дивизиона филиппинской армии.

«Танки», закупаемые Филиппинами

Источник изображения: elbitsystems-uk.com

Филиппины заказали 30 боевых машин Sabrah ASCOD и Pandur II, вооружённых боевыми модулями с 105-мм и 120-мм орудиями. 20 из них должны прибыть в страну до конца этого года, ещё 10 единиц — в 2023 году.

Презентация оснащения Sabrah ASCOD и Pandur II в «танковом» варианте

Источник изображения: elbitsystems-uk.com

Если Sabrah ASCOD можно назвать лёгкими танками, поскольку они построены на базе гусеничных БМП ASCOD и имеют дополнительное бронирование, то Pandur II — колёсный БТР, на который установлен пушечный модуль.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Филиппины
Продукция
ASCOD SV
Pandur II
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