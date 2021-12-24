Филиппины вооружаются «почти настоящими» танками

Филиппинская армия вооружится «почти настоящими» танками. Вчера, 22 декабря, портал inquirer.net сообщил о том, что уже до конца месяца в страну прибудет 20 единиц бронетехники из Израиля.

«Впервые за послевоенную эпоху вооружённые силы Филиппин получат настоящие современные танки. 20 единиц должны прибыть уже до конца месяца», — рассказал полковник Антон Абрина, начальник штаба бронетанкового дивизиона филиппинской армии.

«Танки», закупаемые Филиппинами Источник изображения: elbitsystems-uk.com

Филиппины заказали 30 боевых машин Sabrah ASCOD и Pandur II, вооружённых боевыми модулями с 105-мм и 120-мм орудиями. 20 из них должны прибыть в страну до конца этого года, ещё 10 единиц — в 2023 году.

Презентация оснащения Sabrah ASCOD и Pandur II в «танковом» варианте Источник изображения: elbitsystems-uk.com

Если Sabrah ASCOD можно назвать лёгкими танками, поскольку они построены на базе гусеничных БМП ASCOD и имеют дополнительное бронирование, то Pandur II — колёсный БТР, на который установлен пушечный модуль.