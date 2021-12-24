Путин о признании движения «Талибан»

Хотелось бы, чтобы отношения России и Афганистана складывались наилучшим образом, но что касается признания движения «Талибан» (запрещено в РФ), в этом вопросе нужно исходить из реалий.

Об этом в ходе большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

Отвечая на вопрос о перспективах признания власти талибов в Афганистане, российский лидер указал, что Москва будет исходить из реалий и «из того, что все-таки силы, которые оказались во главе Афганистана, будут настраиваться на то, чтобы в руководстве страной были представлены все этнические группы».

«Что касается признания, то мы работаем консолидировано со всеми участниками международного общения, у нас есть своя позиция, я сейчас ее достаточно ясно изложил, мы будем стремиться к тому, чтобы это решение было консолидированным», - сказал он.

Глава государства выразил надежду на то, чтобы отношения между РФ и Афганистаном складывались наилучшим образом. По его словам, это не праздный вопрос, поскольку у России открыты границы со Среднеазиатскими республиками, и возможное проникновение экстремистских элементов не может не вызывать тревоги.

Путин подчеркнул, что Афганистану необходимо оказывать помощь, однако помогать должны в первую очередь те, «кто там присутствовал 20 лет, разрушал эту экономику».

По его словам, можно разморозить денежные резервы — афганские авуары в американских банках.