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Российская газета

Иностранный катер с российским 57-мм боевым модулем показали на видео

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Боевые стрельбы катера проекта KCR-60М индонезийских военно-морских сил показали на видео. В ходе учений среди имеющихся на борту образцов вооружений была задействована автоматическая установка АУ-220М, созданная в акционерном обществе "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" (Нижний Новгород).

Ее 57-мм орудие вело огонь боевыми снарядами по мишеням, а точное наведение осуществлялось через телевизионный канал прицела.

По сравнению с наземными вариантами, морская версия установки, предназначенной для монтажа на надводные корабли водоизмещением от 150 тонн, имеет скорострельность, доходящую по 120 выстрелов минуту.

Общий боекомплект - 148 выстрелов. Максимальная дальность стрельбы - 9000 метров. Углы наведения по вертикали: -5 ...+75, по горизонту - ±140 градусов.

Установка способна эффективно бороться с надводными, воздушными и береговыми целями, ее масса с запасом снарядов - 8000 кг.

Интересно, что ранее на катерах этого проекта применялись 40-мм пушки Bofors L/70, значительно уступающие по своим возможностям российским разработкам.

В ходе этого выхода в море экипаж также задействовал другое артиллерийское вооружение: сербскую 20-мм M71/08 и китайскую шестиствольную 30-мм NG-18, являющуюся копией российской АК-630.

В ЦНИИ "Буревестник" созданы и сухопутные варианты этой установки. Например, одна из модификаций устанавливалась на Объект 149 - перспективную тяжелую боевую машину пехоты Т-15 на платформе "Армата". Эти БМП неоднократно демонстрировались на Международных военно-технических форумах "Армия".

Также существует зенитный комплекс "Деривация-ПВО" на шасси БМП-3. Сообщалось, что для него созданы специальные "умные" снаряды с управляемым подрывом.


Алексей Моисеев

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Страны
Индонезия
Китай
Россия
Сербия
Продукция
АК-630 Ласка
Армата
АУ-220М
БМП-3
Деривация-ПВО
Т-15
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