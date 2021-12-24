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ТАСС

Китай успешно запустил два экспериментальных спутника Shiyan-12

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Флаг КНР
Флаг КНР.
Источник изображения: gazeta.ru

Китай готовится поставить по числу запусков новый национальный рекорд в 2021 году

ПЕКИН, 23 декабря. /ТАСС/. Китай в четверг успешно вывел на орбиту два экспериментальных спутника Shiyan-12 для исследования космического пространства. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, старт был осуществлен в 18:12 по местному времени (13:12 мск) при помощи ракеты CZ-7А с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань. Он стал 402-м по счету для носителей серии "Чанчжэн".

По данным CASC, CZ-7A - самая длинная (60,7 м) ракета-носитель китайской разработки. В истории КНР это ее третий запуск.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые параллельно осуществляют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите ведется строительство космической станции КНР, которая по плану должна заработать в 2022 году.

Согласно заявлению корпорации, в текущем году Китай готовится поставить по числу запусков новый национальный рекорд.

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Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
Луна
Марс
Чанчжэн
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