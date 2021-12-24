Путин заявил, что Италия могла бы стать посредником в переговорах РФ-НАТО по гарантиям безопасности

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Италия могла бы сыграть посредническую роль в переговорах между Россией и НАТО по гарантиям безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, имея в виду и доброжелательный настрой, и уровень наших отношений, Италия могла бы сыграть роль в нормализации российско-ЕСовских отношений, и даже по линии переговоров, которые намечаются сейчас между Россией и НАТО", - сказал Путин на большой пресс-конференции.

Он отметил, что отношения между Россией и Италией находятся на высоком уровне, "вне зависимости от тех политических сил, которые в тот или иной момент оказываются на вершине политической власти".