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Интерфакс-АВН

Путин заявил, что Италия могла бы стать посредником в переговорах РФ-НАТО по гарантиям безопасности

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Флаги России и НАТО
Флаги России и НАТО.
Источник изображения: nato.int

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Италия могла бы сыграть посредническую роль в переговорах между Россией и НАТО по гарантиям безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, имея в виду и доброжелательный настрой, и уровень наших отношений, Италия могла бы сыграть роль в нормализации российско-ЕСовских отношений, и даже по линии переговоров, которые намечаются сейчас между Россией и НАТО", - сказал Путин на большой пресс-конференции.

Он отметил, что отношения между Россией и Италией находятся на высоком уровне, "вне зависимости от тех политических сил, которые в тот или иной момент оказываются на вершине политической власти".

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Страны
Италия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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