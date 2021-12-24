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Индонезия отказалась от российских самолетов Су-35

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Фото: Министерство обороны Российской Федерации
Фото: Министерство обороны Российской Федерации.

Индонезия отказалась от планов по закупке российских истребителей Су-35

Индонезия отказывается от планов по приобретению российских истребителей Су-35. Военно-воздушные силы (ВВС) страны рассматривают Boeing F-15EX Eagle II и Dassault Rafale в качестве альтернативы. Об этом сообщает Defence News со ссылкой на заявление начальника главного штаба ВВС Индонезии главного маршала авиации Фаджара Прасетио.

В ходе выступления на авиабазе Халим Перданакусума Прасетио отметил, что решение о выборе между Boeing F-15EX Eagle II и Dassault Rafale приняли совместно с оборонным ведомством Индонезии.

Прасетио подчеркнул, что от Су-35 пришлось отказаться из-за бюджетных ограничений. По его словам, если Индонезия выберет F-15EX Eagle II, поставки начнутся уже в 2027 году.

В 2015 году Индонезия выбрала Су-35 в качестве нового истребителя. Переговоры о поставке 11 самолетов прошли в феврале 2018 года, а в 2019 году планировали начать передачу Су-35. В октябре 2018 года источники сообщили, что поставки отложат из-за американских санкций.

Позже в газете The Jakarta Post подчеркнули, что Индонезия не отказывается от приобретения Су-35, а задержки обусловлены пандемией и угрозой американских санкций. В публикации предположили, что министр обороны может пролоббировать исключение Индонезии из списка стран, которым грозят последствия за нарушение закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

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Индонезия
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Су-35
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