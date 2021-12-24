Saab поставила ВС Эстонии партию гранатометов "Карл-Густав" M4

ЦАМТО, 23 декабря. Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI – Estonian Centre for Defence Investment) объявил о доставке в страну первой партии из 314 ед. 84-мм ручных противотанковых гранатометов "Карл-Густав" M4 производства шведской компании Saab.

Полученные гранатометы версии M4 должны заменить часть состоящих на вооружении ВС Эстонии систем M2 и M3 и расширить возможности борьбы с современными танками.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2020 года в соответствии с рамочным соглашением, подписанным в начале 2018 года Агентством по материальному обеспечению вооруженных сил Швеции (FMV) с Эстонией и Латвией, ВС Эстонии заключили с компанией Saab контракт на поставку 84-мм ручных противотанковых гранатометов "Карл-Густав" M4 и боеприпасов для них. Стоимость продажи составляет около 100 млн. шведских крон (около 11,67 млн. долл.). Поставки запланированы на 2021-2022 гг. Эстония – одна из 14 стран, заказавших последнюю версию "Карл-Густав".

Последняя версия 84-мм ручного противотанкового гранатомета "Карл Густав" M4 отличается существенно сниженным весом. Масса M4 – 6,7 кг, что на 30% легче, чем М3, и наполовину легче 14,2-кг версии M2. Помимо использования стандартного телескопического прицела от версии M3, Saab оборудовала M4 интерфейсом для установки перспективных "интеллектуальных" прицелов для повышения точности и вероятности поражения цели.

Новая версия совместима со всеми ранее разработанными типами боеприпасов. Как заявлено, гранатомет обеспечивает пуск трех типов противотанковых гранат, трех типов многоцелевых гранат для поражения транспортных средств, зданий и сооружений, двух типов боеприпасов для поражения живой силы противника, а также дымовых и осветительных гранат.