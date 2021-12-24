Войти
ЦАМТО

Saab поставила ВС Эстонии партию гранатометов "Карл-Густав" M4

258
0
0
Гранатомет Saab Carl Gustaf M4
Ручной противотанковый гранатомет Saab Carl Gustaf M4.
Источник изображения: Saab Dynamics

ЦАМТО, 23 декабря. Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI – Estonian Centre for Defence Investment) объявил о доставке в страну первой партии из 314 ед. 84-мм ручных противотанковых гранатометов "Карл-Густав" M4 производства шведской компании Saab.

Полученные гранатометы версии M4 должны заменить часть состоящих на вооружении ВС Эстонии систем M2 и M3 и расширить возможности борьбы с современными танками.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2020 года в соответствии с рамочным соглашением, подписанным в начале 2018 года Агентством по материальному обеспечению вооруженных сил Швеции (FMV) с Эстонией и Латвией, ВС Эстонии заключили с компанией Saab контракт на поставку 84-мм ручных противотанковых гранатометов "Карл-Густав" M4 и боеприпасов для них. Стоимость продажи составляет около 100 млн. шведских крон (около 11,67 млн. долл.). Поставки запланированы на 2021-2022 гг. Эстония – одна из 14 стран, заказавших последнюю версию "Карл-Густав".

Последняя версия 84-мм ручного противотанкового гранатомета "Карл Густав" M4 отличается существенно сниженным весом. Масса M4 – 6,7 кг, что на 30% легче, чем М3, и наполовину легче 14,2-кг версии M2. Помимо использования стандартного телескопического прицела от версии M3, Saab оборудовала M4 интерфейсом для установки перспективных "интеллектуальных" прицелов для повышения точности и вероятности поражения цели.

Новая версия совместима со всеми ранее разработанными типами боеприпасов. Как заявлено, гранатомет обеспечивает пуск трех типов противотанковых гранат, трех типов многоцелевых гранат для поражения транспортных средств, зданий и сооружений, двух типов боеприпасов для поражения живой силы противника, а также дымовых и осветительных гранат.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Швеция
Эстония
Продукция
Carl Gustaf M4
Компании
SAAB
Проекты
2020-й год
Похожие новости
14.12.2021
МНО Литвы закупает боеприпасы для состоящих на вооружении ВС страны гранатометов "Карл Густав"
12.08.2019
Главное – не смотреть друг на друга через прицельную оптику
09.07.2019
Компания Saab заключила с Минобороны Швеции рамочное соглашение на поставку гранатометов "Карл Густав" M4
14.10.2014
Счет выстрелам, но не деньгам
17.11.2009
Противотанковое управляемое вооружение отвечает современным требованиям
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.12 05:48
  • 1
Раскрыты последствия пожара на российском «Проворном»
  • 24.12 05:18
  • 1
"Украина превратилась в территорию дичайших экспериментов Запада"
  • 24.12 04:44
  • 23
На Украине задумались о покупке у США ракет «Гарпун»
  • 23.12 23:44
  • 2
Су-30СМ2 покоряет планету. Новая серия летучего блокбастера
  • 23.12 19:27
  • 12
Пожар на строящемся корвете «Проворный»
  • 23.12 17:52
  • 9
Бронированный противогаз – российское изобретение
  • 23.12 16:57
  • 3
Первый заместитель главного конструктора ЗРК "Абакан" Хрупало рассказал о его уникальности
  • 23.12 16:54
  • 3
«Гиена Европы» метит в сверхдержавы
  • 23.12 15:34
  • 79
Forbes (США): танковых сражений на Украине не будет
  • 23.12 14:02
  • 5
На ССК Звезда завершили строительство сухого дока
  • 23.12 12:57
  • 227
В США удивились размерам Су-75
  • 23.12 05:01
  • 1
В России рассказали об удорожании атомных подлодок
  • 23.12 04:47
  • 244
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 23.12 04:37
  • 1
«Диверсантов» отлавливали в Крыму и на Кузбассе
  • 23.12 03:25
  • 3
Серийное производство турбовинтового пассажирского самолета начнется в 2025 году