У Индонезии денег на Су-35 нет

Власти Индонезии отказались от приобретения 11 многофункциональных российских истребителей Су-35 из-за нехватки бюджетных средств.

Об этом сообщил информационный портал CNN Indonesia со ссылкой на начальника штаба ВВС Индонезии Фаджара Прасетьо.

«С тяжелым сердцем мы вынуждены отменить планы по покупке истребителей Су-35, потому что, как мы изначально говорили, развитие военной мощи зависит от вопроса бюджетных средств», - приводит издание заявление представителя военного ведомства.

Отмечается, что правительство Индонезии рассматривает приобретение французских истребителей Rafale и американских Boeing F-15 EX, пишет ТАСС.

О подписании контракта с Джакартой на поставку 11 истребителей Су-35 на сумму $1,1 млрд стало известно в начале 2018 года. В июле 2019 года посол Индонезии в РФ Мохамад Вахид Суприяди сообщил, что задержка его реализации связана со сложностью торговой схемы, в которую вовлечены и государственные ведомства, и компании.