Индия налагает штраф за задержку в исполнении оффсетных обязательств по закупке истребителей Rafale

Как сообщается в опубликованном в индийской газете "The Times of India" материале Rajat Pandit "India imposes penalty for offsets delay in Rafale fighter deal" ("Индия налагает штраф за задержку в исполнении оффсетных обязательств в рамках сделки с истребителями Rafale"), правительство Индии наложило штраф за задержку в исполнении оффсетных обязательств в рамках сделки о закупке 36 французских истребителей Dassault Rafale на сумму 7,8 млрд евро. Эта мера является одним из элементов новой всеобъемлющей политики ужесточения мер в отношении крупных производителей вооружения, не исполняющих принятые на себя обязательства.

Истребитель Dassault Rafale EH (бортовой номер BS003) из состава 17-й эскадрильи ВВС Индии во время показательных полетов на авиационно-космическом салоне Aero India 2021 на индийской авиабазе Йелаханка, 03.02.2021 (с) AFP

Штраф был "наложен на и взыскан с" производителя управляемого ракетного вооружения корпорации MBDA, которое является поставщиком авиационных средств поражения для истребителей Rafale производства компании Dassault Aviation, в рамках мегаконтракта, подписанного Индией в сентябре 2016 года, сообщили 21 декабря 2021 года высокопоставленные источники в министерстве обороны Индии.

Помимо межправительственного соглашения с Францией и соответствующих протоколов поставок истребителей и вооружения к ним, Индия также подписала крупный оффсетный контракт с компанией Dassault Aviation и еще один, но на меньшую сумму с ее партнером в лице объединения MBDA. Согласно условиям сделки половина стоимости контракта (около 30 тыс. крор рупий) должна вернуться в Индию в виде выручки за встречные (оффсетные) поставки товаров и услуг или в порядке реинвестирования.

Исполнение оффсетных обязательств по сделке с "рафалями" растянуто на семь лет с даты подписания контракта со льготным периодом в течение первых трех лет. "MBDA подверглась штрафным санкциям после того, как нарушила свои оффсетные обязательства в первый год их исполнения, с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года", - отметил источник.

Кстати, в отчете Счетной палаты Индии (CAG), подвергся критике сам факт того, что максимум оффсетных обязательств по сделке с Rafale - 57 процентов от их суммы по линии MBDA и 58 процентов по линии Dassault Aviation - подлежит исполнению лишь на седьмой (2023) год.

Если исходить из того, что размер взыскиваемого штрафа составляет 5 процентов от неисполненных в отчетный период (год) оффсетных обязательств, MBDA по-видимому предстоит выплатить до 1 млн евро. "Поскольку неисполненные обязательства переходят на второй год, дело будет рассмотрено вновь", - добавил источник.

При том что корпорация MBDA штраф оплатила, она тем не менее заявила протест министерству обороны Индии. В самой корпорации комментировать этот вопрос отказалась. Сделка с поставкой истребителей Rafale также привела к масштабному политическому столкновению правительства Моди с оппозиционным Индийским национальным конгрессом.

Как впервые сообщила "The Times of India" в августе, министерство обороны Индии использует метод кнута в отношении иностранных производителей вооружения за невыполнение ими взятых на себя оффсетных обязательств, в результате чего около дюжины американских, французских, российских и израильских фирм были внесены в контрольный перечень. После этого четыре-пять из указанных компаний, включая MBDA, оплатили штрафы, дабы покинуть этот перечень. Министерство обороны выпустило предупреждение компаниям-нарушителям о том, что предоставленные им банковские гарантии исполнения платежа могут быть аннулированы или из очередных платежей могут быть сделаны удержания.

Индия, конечно же, также нуждается в дальнейшей корректировке своей оффсетной политики, поскольку иностранные компании часто жалуются на то, что им трудно исполнять взятые на себя обязательства.

В представленном парламенту страны в сентябре прошлого года докладе Счетной палаты Индии также содержался призыв к серьезному пересмотру всей оффсетной политики; при этом подчеркивалось, что она "едва ли достигла целей" внедрения передовых технологий, привлечения прямых иностранных инвестиций и укрепления национальной оборонно-промышленной базы.

К настоящему времени министерством обороны Индии подписано 56 офсетных контрактов, по которым в период с 2008 по 2027 год контрагентами военного ведомства должно быть исполнено оффсетных обязательств на общую сумму свыше 13 млрд долл. США. Но, согласно последнему парламентскому отчету, к апрелю 2021 года объем исполненных ими обязательств составил лишь 3,7 млрд долл., из коих 2,16 млрд были приняты и аудированы, а остальные находятся на стадии "уточнения или рассмотрения".