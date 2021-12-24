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«Секретная разработка военных» поставить тепловоз на колеса осталась на бумаге

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Сети опубликовали фото, демонстрирующее кузов железнодорожного локомотива, который поставили на автомобильное шасси либо автомобильные колёса.

Этот проект в МО РФ был задуман в 1999 г. При этом работы, касающиеся такого «скрещивания», проводили в 2002 – 2003 г.г. Проект с чертежами разрабатывали учёные и инженеры МГТУ имени Баумана.

Работы проводили на основе НИИИ-21 города Бронницы. НИИИ занимается работами, касающимися подвески колёсных/гусеничных транспортных средств для армейских нужд.

Основой этого транспорта является тепловоз ДМ62. Донором шасси выступила пусковая ракетная установка на базе « Урагана», с увеличенной шириной колеи. Для каждого из двенадцати колёс задуман индивидуальный привод. Аппарат оснащался гидравлическим рулевым управлением.

На фото можно увидеть боковые ящики, в которых размещались АКБ и специальные емкости для технической жидкости. Под рамой установили топливные баки.

В 2003 году эта российская техника должна была поехать на тесты в рамках военного полигона под Бронницами. Однако этого не произошло, так как были выявлены некоторые недоработки транспорта. Смысл постройки этого аппарата для многих остаётся загадкой. Эксперты считают, что речь идёт о чисто экспериментальной машине. По второй версии, военным требовалась мобильная электростанция.

В итоге этот проект не стали в дальнейшем финансировать. Таким образом программа была закрыта. Колёсный тепловоз простоял до 2011 г., пишет Car.ru.

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Россия
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Минoбороны РФ
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