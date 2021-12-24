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Интерфакс-АВН

Путин: Россия хочет любой ценой выстраивать с Украиной добрососедские отношения

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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Никольский

Зеленский подпал под влияние радикальных элементов вместо того, чтобы думать о мире

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия хочет любой ценой выстраивать отношения добрососедства с Украиной, но президент Украины Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов.

"Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришел к власти и вместо того, чтобы их исполнять, подпал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как на Украине говорят, "нациков", - сказал Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции.

"В чем проблема для нас? Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, причем, что называется, "любой ценой". Идем на все практически. Но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством (Украины) с учетом того, что они делают? Практически невозможно. Но мы готовы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить отношения с Россией в таком добрососедском ключе", - заявил Путин.

Однако, сказал Путин, с теми силами, которые хотели бы выстроить нормальные отношения с Россией, "происходят судебные расправы, санкции против своих граждан, что противоречит законам и Конституции Украины, или просто убийства на улице, убийц никто не ищет".

Касаясь ситуации на юго-востоке Украины и продолжающиеся там обстрелы, Путин сказал: "У нас ведь некоторое время назад были достигнуты договоренности о том, что приказ на ответный огонь в случае огня с одной стороны могут отдать только вышестоящие руководители, вплоть до соответствующих министерств. Соответственно, в одном случае это Донецк и Луганск, в другом случае - в Киеве".

Путин пояснил, что эти решения были приняты для того, чтобы прекратить обстрелы на линии разграничения вообще. Вместе с тем киевские власти, подчеркнул Путин, взяли это решение и отменили, передав право принятия решений на уровень полевых командиров.

"Спросите их (киевские власти), зачем они это сделали?", - заявил президент РФ.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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