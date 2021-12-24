Путин не исключил подготовки Киевом военной операции против Донбасса

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент РФ Владимир Путин не исключил, что Киев готовит новую военную операцию против Донбасса, считает, что к этому нужно готовиться.

"Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, а вмешаетесь и будете защищать - такие-то и такие-то новые санкции последуют. И готовиться, может быть, к этому", - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.

По его словам, Россия должна реагировать на подобные действия и, думая об этом, что-то делать.

"Второй вариант - это в целом создание, и я уже говорил об этом в своей статье, на этой территории (на Украине, - "ИФ") такой анти-России с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению. И представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить дальше все время с оглядкой: а что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены? А потом под прикрытием этих новых систем вооружения толкнуть радикалов на решение вопросов в Донбассе вооруженным путем", - полагает президент.

По словам Путина, что касается Крыма, то "толкают и туда тоже".

"Но мы же должны думать о перспективах обеспечения своей безопасности даже не на сегодняшний день и не на следующей неделе, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить-то с этим? Все время с оглядкой? Что там будет и когда долбанут?", - сказал он.