Су-35 пролетел: Индонезия отказалась от покупки российских истребителей

Вместо российского Су-35 Индонезия рассматривает приобретение американского F-15EX и французского Rafale. Вчера, 22 декабря, портал defensenews.com сообщил о том, что начальник штаба ВВС Индонезии Фаджар Прасетьо объявил о «поражении» в попытке купить истребители у РФ.

По словам Прасетьо, такой выбор согласован с Минобороны Индонезии. Для ВВС планируется закупить две-три эскадрильи новых истребителей Boeing F-15EX Eagle II или Dassault Rafale. Объём закупки будет зависеть от «возможностей бюджета».

Истребители Су-35С Источник изображения: tass.ru

Новые истребители разбавят парк действующих F-16C/D Fighting Falcon и Су-27/30. Кроме того, Индонезия вернулась в программу разработки KF-21/IF-X, которая ведётся совместно с Южной Кореей.