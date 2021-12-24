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Су-35 пролетел: Индонезия отказалась от покупки российских истребителей

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Источник изображения: warspot.ru

Вместо российского Су-35 Индонезия рассматривает приобретение американского F-15EX и французского Rafale. Вчера, 22 декабря, портал defensenews.com сообщил о том, что начальник штаба ВВС Индонезии Фаджар Прасетьо объявил о «поражении» в попытке купить истребители у РФ.

По словам Прасетьо, такой выбор согласован с Минобороны Индонезии. Для ВВС планируется закупить две-три эскадрильи новых истребителей Boeing F-15EX Eagle II или Dassault Rafale. Объём закупки будет зависеть от «возможностей бюджета».

Истребители Су-35С

Источник изображения: tass.ru

Новые истребители разбавят парк действующих F-16C/D Fighting Falcon и Су-27/30. Кроме того, Индонезия вернулась в программу разработки KF-21/IF-X, которая ведётся совместно с Южной Кореей.

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Страны
Индонезия
Россия
США
Франция
Южная Корея
Продукция
F-16
Rafale
Су-27
Су-35
Су-35С
Компании
Boeing
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