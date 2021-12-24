Раскрыты последствия пожара на российском «Проворном»

ТАСС: строительство части корветов проекта 20385 передадут от «Северной верфи»

Экипаж многоцелевого корвета «Проворный» проекта 20385, пострадавшего из-за пожара, будет перераспределен на другие корабли. Также из-за инцидента часть заказов на строительство кораблей от «Северной верфи» планируется передать другим российским предприятиям. Последствия пожара на «Проворном» раскрыл ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к Минобороны.

«Экипаж данного корвета в течение двух месяцев готовился к службе на Камчатке. Команда корвета "Проворный", сформированная из моряков 114-й бригады ОВРа (охраны водного района — прим. «Ленты.ру») для освоения этого корабля, будет расформирована и направлена для прохождения службы на других единицах похожего проекта», — рассказал собеседник.

По словам источника, «для диверсификации рисков сейчас рассматривается вопрос о передаче в 2023 году части заказов на строительство двух фрегатов или корветов на Калининградский завод "Янтарь", который располагает необходимыми мощностями, а в конце 2022 года и стапельными местами». Собеседник отметил, что заказ на один корвет может получить «Амурский судостроительный завод» в Комсомольск-на-Амуре.

Возгорание на «Проворном» произошло 17 декабря на судостроительном заводе «Северная верфь». Площадь пожара достигла 800 квадратных метров. Пожару на корвете «Проворный» был присвоен наивысший четвертый ранг сложности. Причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при выполнении работ.