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Naked Science

Японцы и британцы создадут двигатель для истребителей нового поколения

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Истребитель шестого поколения
Истребитель шестого поколения.
Источник изображения: Team Tempest

Токио и Лондон начнут работы над демонстратором двигателя для истребителей нового поколения. На вооружение эти машины могут принять примерно к 2040 году.

Соединенное Королевство и Япония объявили о планах совместной разработки прототипа реактивного двигателя для истребителей нового поколения, создаваемых по программам Tempest и F-X. Соглашение стало частью военно-технического сотрудничества между странами, которое включает также совместные работы над вооружениями класса «воздух — воздух».

Работу над демонстрационным двигателем начнут в начале следующего года, когда Соединенное Королевство вложит первоначальные 30 миллионов фунтов стерлингов в «планирование, цифровые разработки и инновационные производственные разработки».


©Team Tempest

В итоге создадут полномасштабный демонстрационный образец. Со стороны Великобритании в проекте будут участвовать компании Rolls-Royce и BAE Systems, с японской — корпорации IHI Corporation (ранее известная как Ishikawajima-Harima Heavy Industries) и Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Никаких подробностей об ожидаемых характеристиках на этом этапе не разглашают. Неясно даже, установят демонстратор на летающем испытательном стенде или его будут использовать исключительно для наземных статических испытаний.

Известно, что и британский Tempest, и японский F-X будут довольно крупными машинами, оснащенными двумя двигателями.

Макет истребителя для ВВС Великобритании показали на авиасалоне в Фарнборо в 2018 году. Малозаметный истребитель нового (иногда говорят «шестого») поколения будут эксплуатировать наравне с F-35 Lightning II и Eurofighter Typhoon, постепенно заменяя новинкой последний. Предположительно, самолет выпустят как в пилотируемой, так и в беспилотной версиях. Концепт получил беспереплетный фонарь, что способствует улучшению показателей малозаметности.

Tempest

Источник изображения: Team Tempest

Если говорить о Японии, то она хочет заменить устаревающий истребитель F-2, представляющий собой модернизированный вариант американского F-16.

Токио давно работает в этом направлении. Еще в 2016-м японцы впервые подняли в небо демонстратор технологий истребителя нового поколения, известный как Mitsubishi X-2 Shinshin или ATD-X (Advanced Technology Demonstrator-X).

Это относительно небольшая машина, имеющая длину 14 метров и размах крыла в девять метров, что сравнимо с размерами легкого шведского истребителя Saab JAS 39 Gripen. Позже в Японии дали понять, что видят перспективную боевую машину нового поколения условным аналогом F-22 Raptor: она будет существенно больше, чем Shinshin.

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Великобритания
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Продукция
ATD-X
EF-2000
F-16
F-2
F-22
F-35
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Проекты
Истребитель 5 поколения
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