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ЦАМТО

ВВС Индонезии выберут новый истребитель между "Рафаль" и F-15EX

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Истребитель ВВС США F-15EX
Истребитель ВВС США F-15EX.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 23 декабря. Начальник штаба (командующий) ВВС Индонезии маршал авиации Фаджар Прасетьо подтвердил планы по закупке истребителей "Рафаль" французской компании Dassault или F-15EX американской Boeing.

Как сообщает KOMPAS.com со ссылкой на заявление Ф.Прасетьо, индонезийское правительство отказалось от плана покупки истребителей Су-35. "Что касается Су-35, мы с тяжелым сердцем вынуждены отказаться от этого плана", – заявил Ф.Прасетьо 22 декабря на авиабазе Халим Перданакусума (Джакарта).

По его словам, одним из факторов, которые вынудили правительство сделать выбор в пользу "Рафаль" или F-15EX, стал бюджет (прим.ЦАМТО: видимо, имеется ввиду финансовое сопровождение сделки французским или американским правительством). Командующий напомнил, что в последние годы "Рафаль" пользуется огромным спросом на рынке (последний контракт был подписан с ОАЭ на поставку 80 французских истребителей).

Ранее сообщалось о планах Индонезии по приобретению 35 истребителей "Рафаль" и 8 F-15EX. Вопрос о планируемой покупке новых самолетов с прошлого года вызвал много споров в политических кругах страны.

В целом Индонезия планирует приобрести две-три эскадрильи истребителей, в зависимости от бюджета. Ф.Прасетьо отметил, что если Индонезия выберет F-15EX, поставки могут начаться уже в 2027 году.

Напомним, что переговоры между Индонезией и Россией относительно Су-35 были заморожены из-за американского предложения Джакарте приобрести истребители F-35, а также опасений по поводу введения США эмбарго в соответствии с законом CAATSA (Закон "О противодействии противникам Америки через санкции").

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Индонезия
ОАЭ
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США
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Rafale
Су-35
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