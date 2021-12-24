Заседание Общественного совета при Министерстве обороны России по итогам 2021 года

В среду, 22 декабря 2021 года, в Москве под руководством министра обороны Сергея Шойгу прошло итоговое пленарное заседании Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. В мероприятии принял участие директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

Директор ЦАСТ Руслан Пухов (по центру) на заседании Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации (с) Минобороны России

Как сообщила пресс-служба Минобороны России, в ходе заседания Сергей Шойгу вручил членам Общественного совета ведомственные награды "за активное участие в жизни армии и флота".

Директор ЦАСТ Руслан Пухов и министр обороны России Сергей Шойгу (с) Минобороны России

Медаль Министерства обороны Российской Федерации (с) bmpd

В это время в атриуме Национального центра управления обороной Российской Федерации (НЦУО России) проходила тематическая выставка.

(с) bmpd

(c) bmpd

(c) bmpd