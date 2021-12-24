Войти
bmpd.livejournal.com

Заседание Общественного совета при Министерстве обороны России по итогам 2021 года

259
0
0

В среду, 22 декабря 2021 года, в Москве под руководством министра обороны Сергея Шойгу прошло итоговое пленарное заседании Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. В мероприятии принял участие директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

Директор ЦАСТ Руслан Пухов (по центру) на заседании Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации (с) Минобороны России

Как сообщила пресс-служба Минобороны России, в ходе заседания Сергей Шойгу вручил членам Общественного совета ведомственные награды "за активное участие в жизни армии и флота".

Директор ЦАСТ Руслан Пухов и министр обороны России Сергей Шойгу (с) Минобороны России

Медаль Министерства обороны Российской Федерации (с) bmpd

В это время в атриуме Национального центра управления обороной Российской Федерации (НЦУО России) проходила тематическая выставка.

(с) bmpd

(c) bmpd

(c) bmpd

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Пухов Руслан
Шойгу Сергей
Похожие новости
27.12.2018
Заседание Общественного совета при Министерстве обороны России по итогам 2018 года
05.08.2016
Россия готовится к большой войне (Gazeta Wyborcza, Польша)
17.02.2016
Иран приценивается к российскому военпрому
24.03.2015
Российско-индийское СП предложило Минобороны закупить BrahMos
14.05.2013
Что происходит в российском Минобороны и ОПК?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.12 05:18
  • 1
"Украина превратилась в территорию дичайших экспериментов Запада"
  • 24.12 04:44
  • 23
На Украине задумались о покупке у США ракет «Гарпун»
  • 23.12 23:44
  • 2
Су-30СМ2 покоряет планету. Новая серия летучего блокбастера
  • 23.12 19:27
  • 12
Пожар на строящемся корвете «Проворный»
  • 23.12 17:52
  • 9
Бронированный противогаз – российское изобретение
  • 23.12 16:57
  • 3
Первый заместитель главного конструктора ЗРК "Абакан" Хрупало рассказал о его уникальности
  • 23.12 16:54
  • 3
«Гиена Европы» метит в сверхдержавы
  • 23.12 15:34
  • 79
Forbes (США): танковых сражений на Украине не будет
  • 23.12 14:02
  • 5
На ССК Звезда завершили строительство сухого дока
  • 23.12 12:57
  • 227
В США удивились размерам Су-75
  • 23.12 05:01
  • 1
В России рассказали об удорожании атомных подлодок
  • 23.12 04:47
  • 244
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 23.12 04:37
  • 1
«Диверсантов» отлавливали в Крыму и на Кузбассе
  • 23.12 03:25
  • 3
Серийное производство турбовинтового пассажирского самолета начнется в 2025 году
  • 22.12 23:56
  • 4
Сгоревший корвет «Проворный» будут восстанавливать