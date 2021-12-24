В России построили завод боевых беспилотников

Компания "Кронштадт" завершила строительство в Дубне предприятия по серийному выпуску крупных беспилотников самолетного и вертолетного типов. Площадь завода более 50 гектаров, построили его за восемь месяцев.

Это первый авиазавод, созданные в постсоветской России, отметили в компании. В нем три цеха: изготовления деталей и оснастки из композитов с малярным участком, агрегатной и окончательной сборки. Промплощадка новому предприятию досталась от входящего в группу "Кронштадт" местного машиностроительного завода, несколько его цехов: механосборочный, гальванический, столярный, - будут работать на оба производства.

Новый завод создаст в Дубне более 1500 рабочих мест, сборка первых дронов начнется до конца года.

Антон Валагин