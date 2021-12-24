Войти
Российская газета

Стратеги в небе: опубликовано видео ко Дню дальней авиации

244
0
+1

В Сети появилось видео, приуроченное ко Дню дальней авиации. Можно понаблюдать, в каких непростых условиях работают летчики - при любой погоде и в любое время суток.

Дальняя авиация берет начало от эскадры воздушных кораблей "Илья Муромец". Это первое в мире соединение тяжелых бомбардировщиков, создание которого было утверждено 23 декабря 1914 года. Сегодня дальняя авиация - часть стратегических ядерных сил ВКС России. На вооружении стоят стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, учебные и транспортные самолеты различных модификаций.

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в нынешнем году экипажи дальней авиации участвовали в совместном стратегическом учении "Запад-2021", российско-узбекском учении, учениях с Северным и Тихоокеанским флотами. Они провели третье совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе с экипажами ВВС Народной освободительной армии Китая.

Это патрулирование было нелегким, приходилось продолжительное время лететь над водной территорией, с пересечением государственной границы и полетом над КНР. Кроме того, летчики неоднократно выполняли задачи по патрулированию воздушного пространства Беларуси.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Китай
Россия
Продукция
Ил-78
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
21180
Военные учения
ТОФ
Ядерный щит
Похожие новости
24.12.2021
Исполнилось 107 лет со дня образования Дальней авиации
23.12.2019
Дальней авиации российских ВКС 105 лет
25.12.2017
Минобороны опубликовало видео ко Дню дальней авиации
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.12 05:18
  • 1
"Украина превратилась в территорию дичайших экспериментов Запада"
  • 24.12 04:44
  • 23
На Украине задумались о покупке у США ракет «Гарпун»
  • 23.12 23:44
  • 2
Су-30СМ2 покоряет планету. Новая серия летучего блокбастера
  • 23.12 19:27
  • 12
Пожар на строящемся корвете «Проворный»
  • 23.12 17:52
  • 9
Бронированный противогаз – российское изобретение
  • 23.12 16:57
  • 3
Первый заместитель главного конструктора ЗРК "Абакан" Хрупало рассказал о его уникальности
  • 23.12 16:54
  • 3
«Гиена Европы» метит в сверхдержавы
  • 23.12 15:34
  • 79
Forbes (США): танковых сражений на Украине не будет
  • 23.12 14:02
  • 5
На ССК Звезда завершили строительство сухого дока
  • 23.12 12:57
  • 227
В США удивились размерам Су-75
  • 23.12 05:01
  • 1
В России рассказали об удорожании атомных подлодок
  • 23.12 04:47
  • 244
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 23.12 04:37
  • 1
«Диверсантов» отлавливали в Крыму и на Кузбассе
  • 23.12 03:25
  • 3
Серийное производство турбовинтового пассажирского самолета начнется в 2025 году
  • 22.12 23:56
  • 4
Сгоревший корвет «Проворный» будут восстанавливать