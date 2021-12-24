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ЦАМТО

Инженерные подразделения перевооружаемых ракетных соединений оснащаются станциями комплексной очистки воды

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СКО-10 «Гигиена»
Станция очистки воды СКО-10 «Гигиена».
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 23 декабря. Инженерные подразделения ракетных соединений, перевооружаемых на ПГРК "Ярс", оснащаются станциями комплексной очистки воды СКО-10.

Данная станция способна в полном объеме круглосуточно обеспечить чистой питьевой водой военнослужащих, длительное время несущих боевое дежурство на полевых позициях и маршрутах боевого патрулирования, а также выполняющих специальные задачи в полевых условиях и в позиционных районах.

Современная станция СКО-10 очищает воду не только от естественных загрязнений, но и от механических частиц, различных примесей, обезвреживает ее и обеззараживает от бактерий и вирусов. Производительность станции СКО-10 по очистке воды составляет 8-10 куб. м в час.

Станцией оснащены инженерные подразделения Тейковского и Новосибирского ракетных соединений. В настоящее время спланированы поставки СКО-10 в перевооружаемые на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс" соединения РВСН, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ПГРК
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