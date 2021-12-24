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WarSpot

Россия готова к серийной сборке крупноразмерных дронов

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Источник изображения: warspot.ru

Россия ставит производство дронов на поток. Вчера, 22 декабря, пресс-служба компании «Кронштадт» объявила об открытии в Дубно первого в РФ специализированного серийного завода крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов.

«Это первый авиационный завод, построенный в постсоветской России. На предприятии три цеха: участок изготовления деталей и оснастки из композитных материалов и малярное отделение; цех агрегатной сборки; цех окончательной сборки. Закуплено более 400 позиций формообразующей и сборочной оснастки и оборудования, ведутся пуско-наладочные работы», — сообщили в пресс-службе компании «Кронштадт».

Внутри нового завода компании «Кронштадт»

Источник изображения: kronshtadt.ru

Центр представляет собой единую промышленную площадку общей площадью более 50 га, где расположены основные производственные цеха АО «Кронштадт» и входящего в него АО «Дубненский машиностроительный завод имени Н.П. Фёдорова» (ДМЗ). Также указывается, что в ходе создания нового завода были модернизированы действующие цеха ДМЗ, на которых также будут производиться вспомогательные элементы. Сборка первых дронов должна начаться уже в этом году.

Компания «Кронштадт» является разработчиком таких дронов как «Орион», «Гром» и ряда других летательных аппаратов.

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Страны
Россия
Компании
Кронштадт
Проекты
БПЛА
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