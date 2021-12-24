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Доля современных образцов ВиТ в подразделениях охраны и разведки РВСН в 2021 году существенно возросла

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Внутри противодиверсионной машины "Тайфун-М".
Внутри противодиверсионной машины "Тайфун-М". © ИТАР-ТАСС/Артем Коротаев.
Источник изображения: http://itar-tass.com/

ЦАМТО, 23 декабря. Доля современных образцов ВиВТ в подразделениях охраны и разведки РВСН 2021 году существенно возросла, что позволило повысить защищенность военных объектов, а также возможности своевременного обнаружения ДРГ на маршрутах боевого патрулирования ракетных комплексов.

В соединениях РВСН для охраны и разведки маршрутов боевого патрулирования ракетного комплекса "Ярс" в плановом порядке поступают боевые противодиверсионные машины "Тайфун-М". Они поступят во все соединения, переоснащаемые на современный ПГРК "Ярс".

Боевая машина предназначена для ведения разведки в позиционных районах в радиолокационном, оптическом и инфракрасном диапазонах волн, а также борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.

Уникальность БПДМ "Тайфун-М" заключается в ее оснащении самыми современными комплексами разведывательных средств, а также беспилотным летательным аппаратом позволяющим обнаружить и вести наблюдение за ДРГ условного противника на различных расстояниях.

Дальнейшее поступление в войска БПДМ "Тайфун-М" спланированы с учетом перевооружения РВСН на современный ракетный комплекс "Ярс", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Тайфун-М
Компании
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Проекты
БПЛА
ПГРК
Тайфун
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