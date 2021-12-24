Подразделения общевойсковой армии ВВО в Забайкалье полностью укомплектованы пулеметами "Печенег"

ЦАМТО, 23 декабря. В общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Забайкальском крае, завершилось перевооружение пулеметчиков подразделений на пулеметы "Печенег" различных модификаций.

В настоящее время новые образцы стрелкового вооружения повсеместно применяются военнослужащими в ходе занятий по боевой подготовке, различных учений и тренировок.

Ручной пулемет "Печенег" калибром 7,62 мм предназначен для поражения живой силы, транспортных и огневых средств, а также низколетящих воздушных целей. Он разработан на основе модернизированного пулемета Калашникова (ПКМ). По сравнению с ПКМ у нового образца вооружения почти вдвое повышена кучность стрельбы и живучесть ствола. Для стрельбы из пулемета может применяться вся номенклатура существующих винтовочных патронов 7,62 мм.

В пулемете применена система принудительного воздушного охлаждения ствола за счет энергии пороховых газов. Регулируемый газоотводный механизм позволяет эксплуатировать "Печенег" в любых климатических условиях Дальнего Востока.

"Печенег-Н" сочетает высокую огневую мощь станкового с маневренностью ручного пулемета, предусматривает установку дополнительных тактических модулей. Масса пулемета – 8,7 кг, темп стрельбы – 650 выстр./мин., сообщает пресс-служба Восточного военного округа.