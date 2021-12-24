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Российская газета

Масштабные учения ВДВ начались в Крыму и Краснодарском крае

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Источник изображения: Юрий Смитюк/ТАСС

В Крыму и Краснодарском крае стартовали масштабные учения десантных подразделений в которых задействовано более 1 200 военнослужащих и свыше 250 единиц военной и специальной техники.

Как сообщили в Минобороны РФ, маневры начались 23 декабря в рамках оперативного сбора руководящего состава ВДВ под руководством командующего ВДВ Андрея Сердюкова. Учения пройдут на крымском военном полигоне "Опук". На нем проведут боевые стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты. Кроме того, в ходе тренировок будет проведено разминирование участка местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов.

Также на учениях отработают десантно-штурмовые действия на вертолетах для блокирования захваченного района и обеспечения быстрого наступления главных сил соединения. Тренировки пройдут при огневой поддержке вертолетов Ми-35.

Под Новороссийском на полигоне "Раевский" учения стартуют 24 декабря. Здесь будут отработаны приемы ведения боевых действий на коротких дистанциях, а также разведывательно-ударные действия артиллерийским дивизионом "Нона".


Александр Степанов

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Страны
Россия
Продукция
Ми-35
Компании
Минoбороны РФ
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Сердюков Анатолий
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Военные учения
ЯО
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