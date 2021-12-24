В Крыму и Краснодарском крае стартуют маневры с участием 1200 российских десантников

Вертолет Ми-8 во время двухстороннего тактического учения соединений морской пехоты и береговой обороны на полигоне Опук в Крыму.

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Более 1200 российских десантников и свыше 250 единиц военной техники задействуют в учениях с боевыми стрельбами в Крыму и Краснодарском крае, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Учения пройдут в рамках оперативного сбора руководящего состава войск под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова. Всего в них задействовано более 1200 военнослужащих и свыше 250 единиц военной и специальной техники", - сообщил департамент информации Минобороны РФ.

23 декабря маневры стартуют в Крыму на полигоне "Опук". 24 декабря - на полигоне "Раевский" под Новороссийском.

Учения проходят на фоне заявлений США, других стран НАТО и Украины о концентрации российских войск у украинской границы. Эти заявления были опровергнуты 9 декабря российским Генштабом.

"Будут отработаны боевые стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, а также разминирование участка местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов. Военнослужащие выполнят огневые задачи и поразят мишени на различных дальностях", - говорится в сообщении.

По словам военных, на учениях подразделения ВДВ отработают десантно-штурмовые действия на вертолетах с целью блокирования захваченного района и обеспечения быстрого наступления главных сил соединения.

НОВЫЙ ПОЛК ВДВ К РЫМУ

Ранее российские военные сообщили, что к началу декабря завершат формирование в Крыму нового десантно-штурмового полка, который войдет в состав Новороссийской дивизии ВДВ РФ.

В марте министр обороны Сергей Шойгу сказал, что к концу года планируется переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду (Волгоградская область) в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии (Крым).

Осенью Минобороны РФ сообщало, что командующий ВДВ РФ проверил строительство объектов нового полка в Феодосии.

Российские военные за несколько лет значительно усилили группировку в Крыму, в том числе за счет систем противовоздушной обороны дальнего действия С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей").

В ноябре 2018 года в Джанкое на севере Крыма на боевое дежурство заступил четвертый дивизион системы ПВО С-400 "Триумф". Джанкой находится примерно в 30 км от границы с Украиной. Ранее российские военные поставили на боевое дежурство в Крыму три дивизиона С-400: в январе 2017 года в Феодосии, в январе 2018 года в Севастополе и в сентябре 2018 года в Евпатории.

В Минобороны РФ заявили, что в Крыму создана группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз.

Оборону полуострова обеспечивают корабли Черноморского флота РФ, морская авиация и авиация ПВО. В Крыму создан армейский корпус, в его составе соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения ПВО, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие. У российских военных в Крыму есть современные противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".