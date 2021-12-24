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ТАСС

Ocнoвaтeль Tron заплатил $28 млн за суборбитальный полет на корабле New Shepard

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New Shepard
New Shepard.
Источник изображения: Blue Origin

Еще пять человек выберут для полета, который состоится в 2022 году

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Основатель платформы развлекательного контента Tron Джастин Сан выиграл аукцион и заплатил $28 млн за возможность совершить суборбитальный полет на корабле New Shepard американской компании Blue Origin. Об этом в четверг он сообщил на своей странице в Twitter. Ранее личность победителя торгов, состоявшихся в июне 2021 года, не раскрывалась.

"Полгода назад мне повезло победить в аукционе на место в первом запуске Blue Origin. Сегодня я хотел объявить, что буду участвовать в запуске по программе "Sea of Stars". Еще пять человек будут отобраны для полета, который состоится в 2022 году", - говорится в публикации предпринимателя. По словам Сана, его будущие товарищи по команде будут обладать "особым статусом" в мире криптовалюты, технологии и искусства, среди них будет также "влиятельная знаменитость". Ожидается, что их личности будут объявлены последовательно в преддверии полета.

Компания Blue Origin 20 июля 2021 года успешно осуществила первый суборбитальный полет корабля New Shepard с пассажирами на борту, среди них был богатейший человек мира Джефф Безос и 18-летний американец Оливер Деймен. Деймен по итогам проведенного аукциона забронировал себе место в рамках второго полета New Shepard. Однако руководство компании предоставило ему право отправиться уже в первый пассажирский суборбитальный полет корабля. Это стало возможным после того как анонимный на тот момент Джастин Сан заявил о невозможности участвовать в нем в эти сроки.

Для участия в торгах за место на космическом корабле зарегистрировались более 7 тыс. человек из 159 стран. Заявки на приобретение одного места на корабле компания начала принимать еще в мае. Вырученные по итогам торгов средства будут переданы спонсируемому Blue Origin некоммерческому фонду. Его задача состоит в том, чтобы заинтересовать детей получением образования и работой в научно-технической сфере.

Blue Origin - одна из фирм, которые собираются осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Такие же планы существуют у компаний Virgin Galactic и SpaceX.

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