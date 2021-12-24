Украинцы промазали из Javelin на учениях

Украинские военные не смогли с первого раза попасть из американского ПТРК Javelin по мишени, изображавшей танк. Деревянную конструкцию пришлось поджечь, чтобы тепловой головке наведения ракеты было легче найти цель.

Кстати, танк на учениях был не абстрактный, а с характерной надстройкой над башней, защищающей от атаки сверху - подобные конструкции недавно появились на российских Т-72 в Крыму.

Первая выпущенная ракета врезалась в землю далеко за мишенью. После этого деревянную конструкцию подожгли и тогда все получилось. В сюжете украинского телевидения неудачный выстрел можно увидеть на отметке 2:47 - его засунули в самый конец, чтобы не портить победную реляцию.

Антон Валагин