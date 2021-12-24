Войти
ЦАМТО

Исполнилось 107 лет со дня образования Дальней авиации

227
0
0
Биплан «Илья Муромец»
4-моторный цельнодеревянный биплан «Илья Муромец».
Источник изображения: aviapanorama.ru

ЦАМТО, 23 декабря. Дальняя авиация является компонентом стратегических ядерных сил, составной частью Воздушно-космических сил и служит для решения задач на всех стратегических направлениях.

На вооружении Дальней авиации состоят стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, учебные и транспортные самолеты различных модификаций.

В течение 2021 года экипажи Дальней авиации участвовали в совместном стратегическом учении "Запад-2021", совместном российско-узбекском учении, учениях с Северным и Тихоокеанским флотами, а также других мероприятиях боевой подготовки, проводимых под руководством командующего и вышестоящих органов военного управления.

Также в 2021 году экипажи Дальней авиации провели третье совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе с экипажами Военно-воздушных сил Народной освободительной армии Китая. Особенностью выполнения задачи явилась большая продолжительность полета над водной поверхностью, с пересечением государственной границы и полетом над территорией Китая.

Помимо этого, экипажи Дальней авиации неоднократно выполняли задачи патрулирования воздушного пространства Республики Беларусь.

В 2021 году план боевой подготовки Дальней авиации выполнен на 100 проц., включая работу по подготовке экипажей на боевое применение и подготовку летного состава на квалификационные разряды.

Справочно:

Дальняя авиация берет свое начало от эскадры воздушных кораблей "Илья Муромец". Это первое в мире соединение тяжелых бомбардировщиков было создано на основании решения военного совета Российской армии, которое было высочайше утверждено 23 декабря 1914 года.

За годы Первой мировой войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов на разведку и бомбардировку объектов противника. В воздушных боях ими уничтожено 12 вражеских истребителей. 39 воспитанников эскадры стали Георгиевскими кавалерами.

С началом Великой Отечественной войны экипажи дальнебомбардировочных частей уже в полдень 22 июня 1941 вступили в боевые действия по уничтожению скоплений немецко-фашистских войск в районах Сувалки и Прасныш. 23 июня совместно с морскими летчиками они бомбили объекты глубокого тыла фашистов и их союзников в Данциге, Кенигсберге, Варшаве, Кракове, Бухаресте.

За годы войны экипажи дальних бомбардировщиков совершили около 220 тыс. боевых вылетов, сбросили на войска и объекты противника 2 млн. 276 тыс. бомб различного калибра. 312 авиаторов-дальников стали Героями Советского Союза, а 6 удостоены этого звания дважды.

Поступившие на вооружение дальней авиации в 1970-1980-е годы новые авиационные комплексы Ту-22М, Ту-95МС, Ту-160 подняли на новую высоту роль и место Дальней авиации в общей системе обороны страны.

Сегодня на вооружении дальней авиации состоят модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78 и другие типы авиационной техники, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Германия
Китай
Польша
Россия
Продукция
Ил-78
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Боев Сергей
Проекты
21180
Военные учения
ТОФ
Ядерный щит
Похожие новости
25.06.2020
Победная традиция: как проходил юбилейный парад в Москве
26.12.2016
Основы несокрушимости
23.12.2016
Путин назвал армию России сильнейшей, но отметил, что расслабляться нельзя
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.12 05:18
  • 1
"Украина превратилась в территорию дичайших экспериментов Запада"
  • 24.12 04:44
  • 23
На Украине задумались о покупке у США ракет «Гарпун»
  • 23.12 23:44
  • 2
Су-30СМ2 покоряет планету. Новая серия летучего блокбастера
  • 23.12 19:27
  • 12
Пожар на строящемся корвете «Проворный»
  • 23.12 17:52
  • 9
Бронированный противогаз – российское изобретение
  • 23.12 16:57
  • 3
Первый заместитель главного конструктора ЗРК "Абакан" Хрупало рассказал о его уникальности
  • 23.12 16:54
  • 3
«Гиена Европы» метит в сверхдержавы
  • 23.12 15:34
  • 79
Forbes (США): танковых сражений на Украине не будет
  • 23.12 14:02
  • 5
На ССК Звезда завершили строительство сухого дока
  • 23.12 12:57
  • 227
В США удивились размерам Су-75
  • 23.12 05:01
  • 1
В России рассказали об удорожании атомных подлодок
  • 23.12 04:47
  • 244
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 23.12 04:37
  • 1
«Диверсантов» отлавливали в Крыму и на Кузбассе
  • 23.12 03:25
  • 3
Серийное производство турбовинтового пассажирского самолета начнется в 2025 году
  • 22.12 23:56
  • 4
Сгоревший корвет «Проворный» будут восстанавливать