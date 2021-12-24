Рогозин: программа динамических операций на российском сегменте МКС 2021 года завершена

В частности, завершилась миссия корабля "Прогресс М-УМ"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Программа динамических операций, которые были запланированы на российском сегменте МКС в 2021 году, завершена. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в четверг.

"Программа динамических операций на РС (российском сегменте) МКС этого года завершена", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Ранее в госкорпорации сообщили о завершении миссии корабля "Прогресс М-УМ" и его затоплении в Тихом океане. Глава Роскосмоса уточнил, что затопление приборно-агрегатного отсека корабля "Прогресс М-УМ" произошло в 07:31 мск в южной части Тихого океана.

Приборно-агрегатный отсек отстыковался от узлового модуля "Причал" российского сегмента МКС в 02:03 мск. В 06:45 мск двигательная установка была включена на торможение и проработала около 13 минут. После этого "Прогресс М-УМ" сошел с орбиты и примерно через 24 минуты вошел в плотные слои атмосферы Земли.

В составе корабля-модуля "Прогресс М-УМ" 24 ноября был запущен узловой модуль "Причал". Стыковка с российским сегментом МКС состоялась 26 ноября.