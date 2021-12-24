Корабль "Прогресс М-УМ" затоплен в Тихом океане

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Приборно-агрегатный отсек корабля "Прогресс М-УМ", расстыковавшийся с Международной космической станцией (МКС) ранее в четверг, затоплен в Тихом океане, сообщили в "Роскосмосе".

Падение несгораемых элементов конструкции корабля прошло в несудоходном районе акватории Тихого океана, в 2460 км от города Веллингтон и 7030 км от города Сантьяго.

"Завершилась миссия приборно-агрегатного отсека корабля "Прогресс М-УМ". Несгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты упали в 07:30 мск на "кладбище космических кораблей" в несудоходном районе южной части Тихого океана", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

26 ноября корабль "Прогресс М-УМ", который доставил на МКС новый модуль "Причал", пристыковался к модулю "Наука".

Модуль "Причал" предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Как сообщали в "Роскосмосе", дальнейшее развитие сегмента будет обеспечиваться за счет стыковки к модулю транспортных систем.