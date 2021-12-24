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Российская «Деривация» сможет поражать противника в укрытии

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press.

РИА Новости: ЗАК «Деривация-ПРО» будет поражать цели, которые находятся в укрытии

Российский зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) «Деривация-ПРО» сможет поражать противника, который находится в укрытии, специальными управляемыми снарядами. Об этом стало известно РИА Новости от источника в оборонно-промышленном комплексе.

«Комплекс сможет достать, например, живую силу, укрывшуюся в окопах, траншее, за стеной здания, какими-либо препятствиями», — рассказал собеседник агентства. По его словам, предварительные испытания «Деривации» по применению боеприпасов с управляемым подрывом уже проводились в условиях полигона.

Как пояснил собеседник, система управления ЗАК рассчитывает время подрыва каждого снаряда так, чтобы он взорвался в нужной точке траектории. «В итоге боеприпас взрывается на траектории полета летательного аппарата в точке упреждения или над окопом, или за углом здания и так далее», — заключил он.

В 2020 году сообщалось, что «Деривация-ПВО» в будущем станет боевым роботом. Как рассказал гендиректор Центрального научно-исследовательского института «Буревестник» Георгий Закаменных, оружие получит машину дистанционного управления огнем и беспилотники для разведки и целеуказания.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Деривация-ПВО
Проекты
2020-й год
БПЛА
Робот
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