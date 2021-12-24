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Российская газета

Корабли ТОФ «уничтожили» мину и отразили «налет» в Охотском море

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Большой десантный корабль "Ослябя"
Большой десантный корабль "Ослябя" Тихоокеанского флота.
Источник изображения: пресс-служба ВВО

В Охотском море прошла серия учений с участием больших десантных кораблей Тихоокеанского флота. "Адмирал Невельской" и "Ослябя" отработали противоминные задачи.

Корабли выполнили артиллерийские стрельбы из артустановок АК-725 по макету плавающей мины. Во время условного авианалета корабельные расчеты зенитно-ракетных комплексов "Стрела-2" провели тренировку по отражению воздушной атаки без выполнения пусков ракет. Кроме того, на "Адмирале Невельском" и "Ослябе" провели учения по обеспечению безопасности стоянки.

"Также на больших десантных кораблях проведены учения по обеспечению безопасности стоянки кораблей на незащищенном рейде с выполнением практического противодиверсионного гранатометания", - сообщили "РГ" в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.

Напомним, ранее на Камчатке прошли учения истребителей перехватчиков МиГ-31, которые летали в сложных метеоусловиях и производили посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу, а в Японском море подлодка "Петропавловск-Камчатский" выполнила пуск крылатой ракеты "Калибр".


Сергей Набивачев

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Страны
Япония
Продукция
МиГ-31
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
636.3
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Военные учения
Калибр КР
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