Корабли ТОФ «уничтожили» мину и отразили «налет» в Охотском море

В Охотском море прошла серия учений с участием больших десантных кораблей Тихоокеанского флота. "Адмирал Невельской" и "Ослябя" отработали противоминные задачи.

Корабли выполнили артиллерийские стрельбы из артустановок АК-725 по макету плавающей мины. Во время условного авианалета корабельные расчеты зенитно-ракетных комплексов "Стрела-2" провели тренировку по отражению воздушной атаки без выполнения пусков ракет. Кроме того, на "Адмирале Невельском" и "Ослябе" провели учения по обеспечению безопасности стоянки.

"Также на больших десантных кораблях проведены учения по обеспечению безопасности стоянки кораблей на незащищенном рейде с выполнением практического противодиверсионного гранатометания", - сообщили "РГ" в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.

Напомним, ранее на Камчатке прошли учения истребителей перехватчиков МиГ-31, которые летали в сложных метеоусловиях и производили посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу, а в Японском море подлодка "Петропавловск-Камчатский" выполнила пуск крылатой ракеты "Калибр".

Сергей Набивачев