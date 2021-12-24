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РИА Новости

"Деривация-ПВО" сможет достать спецснарядом противника в укрытии, сообщил источник

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Самоходный зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" на базе БМП-3
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" на базе БМП-3.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) "Деривация-ПВО", вооруженный пушкой калибра 57 миллиметров, сможет поражать специальными управляемыми снарядами противника, укрывшегося от прямого выстрела в траншее, окопе или за бруствером, ведутся соответствующие испытания, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"За счет применения снарядов с управляемым подрывом и новейшей системы управления огнем разработанный Уралвагонзаводом ЗАК-57 "Деривация-ПВО" сможет уничтожать находящегося в укрытиях противника, который не доступен для поражения прямым выстрелом. Комплекс сможет достать, например, живую силу, укрывшуюся в окопах, траншее, за стеной здания, какими-либо препятствиями", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "ранее были проведены предварительные испытания "Деривации-ПВО" по применению в условиях полигона боеприпасов с управляемым подрывом".

Источник пояснил, что система управления ЗАК рассчитывает время подрыва каждого снаряда так, чтобы он взорвался в нужной точке траектории.

"В результате комплекс способен произвести серию выстрелов, и снаряды взорвутся цепью в воздухе ровно над траншеей противника, накрыв его пехоту сверху осколками. Живая сила, надежно укрытая за толщей земли от огня прямой наводкой, будет уничтожена", - отметил он.

"Эта функция также важна для поражения малых БПЛА – группа снарядов по команде системы управления будет взрываться в воздухе в определенных точках траектории, чтобы максимально эффективно накрыть дрон полем осколков. Причем при необходимости осколками будут накрываться и зоны возможного маневра беспилотника", - отметил собеседник.

Он добавил, что рассчитанное системой время подрыва вводится в каждый снаряд с помощью программатора, установленного на стволе ЗАК рядом с дульным тормозом.

"Система управления рассчитывает направление полета снаряда, его баллистику и точку взрыва за счет установки таймера на каждый снаряд. В итоге боеприпас взрывается на траектории полета летательного аппарата в точке упреждения или над окопом, или за углом здания и так далее", - отметил источник.

В состав ЗАК "Деривация-ПВО" входит оснащенная 57-миллиметровой автоматической пушкой боевая машина, транспортно-загрузочная машина, а также машина ремонта и технического обслуживания. "Деривация-ПВО" оснащена современной оптикой и электроникой, позволяющей обнаруживать, распознавать и сопровождать быстролетящие цели.

Как сообщил в конце прошлого года начальник войсковой ПВО Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов, государственные испытания комплекса "Деривация-ПВО" намечены на 2022 год.

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Страны
Россия
Продукция
Деривация-ПВО
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
БПЛА
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