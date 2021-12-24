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ТАСС

В РКС разработали многомодульную платформу для наноспутников

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В офисе компании Российские космические системы
В офисе компании Российские космические системы.
Источник изображения: © Фото : АО "Российские космические системы"

Платформа космического аппарата нанокласса выполнена в форме шестиугольной призмы и состоит из набора унифицированных масштабируемых модулей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. АО "Российские космические системы" запатентовало многоцелевую платформу космического аппарата нанокласса. Об этом говорится в патенте на изобретение, распространенном Федеральным институтом промышленной собственности (имеется в распоряжении ТАСС).

"Изобретение относится к области космической техники, а более конкретно - к космическим аппаратам с общей массой до 10 кг. Многоцелевая модульная платформа космического аппарата нанокласса выполнена в форме шестиугольной призмы и состоит из набора унифицированных масштабируемых модулей", - говорится в патенте.

Как уточняется в документе, модули должны располагаться последовательно друг над другом. Каждый из них имеет как минимум две печатные платы, монтируется на конструкцию, которая жестко закреплена. На боковую поверхность крепятся фотоэлектрические панели, исключение составляют крайние модули. "Платформа направлена на снижение трудоемкости и себестоимости изготовления КА (космического аппарата) нанокласса, обеспечение унификации и стандартизации массогабаритных и электрофизических характеристик, обеспечение "гибкости" платформы к требованиям полезной нагрузки, обеспечение стыковки модулей различных производителей друг с другом", - говорится в патенте.

Отмечается, что количество переключаемых нагрузок будет зависеть от количества модулей аккумуляторов и электропитания, примененных в космическом аппарате.

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Страны
Россия
Компании
РКC
Проекты
Наноиндустрия
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